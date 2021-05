Chorrillos: detienen a banda que asaltaba a ciclistas en el Morro Solar

Con armas de fuego, piedras y cuchillos estaban armados los integrantes de la peligrosa banda Los Indeseables del Morro Solar. Estos cinco delincuentes asaltaron a varios grupos de ciclistas en distintas zonas de Chorrillos, como La Chira y otra playas.

Los hampones arremetieron contra los deportistas cuando estos circulaban por el paso conocido como La Araña, aprovechando que la zona es accidentada y los atletas tenían que transitar por el lugar caminando. Es ahí donde los delincuentes aprovechaban para sorprender a sus víctimas bajo la modalidad de raqueteo.

“Estaban como drogados, nos empezaban a tirar piedras de la nada, luego disparaban al aire. Nosotros no hemos puesto resistencia, pero después de quitarnos nuestras cosas nos pateaban, incluso me empujó de mi bicicleta y casi me caigo del Morro Solar”, contó una de las recientes víctimas.

La Policía Nacional Nacional del Perú (PNP), al ser alertada del robo, acudió a la zona y empezó una persecución a pie contra los delincuentes, activando el plan cerco. Se logró la captura de Kínder Pacaya Sinuri (19) y Alexander Sandoval Edwar (23). A ellos se les encontró celulares presuntamente robados y por eso fueron conducidos a la comisaría.

“En la rápida intervención policial hemos podido capturar a dos de los cinco delincuentes que siembran el terror entre los deportistas que acuden al Morro Solar. Al momento de la captura se les encontró mochilas que contenían celulares, tarjetas de crédito, cuchillos y objetos que pertenecen a las bicicletas”, señaló el comandante PNP Gustavo Morales García en declaraciones a la prensa.