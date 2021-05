SJM: roban a mano armada mercadería valorizada en S/ 10.000 de veterinaria

Con información de Gianella Aguirre / URPI-LR

Durante la tarde del 27 de mayo, un sujeto armado vestido con casaca verde, mascarilla celeste y gorra negra llegó a la veterinaria Magic Dog, ubicada en la cuadra 13 de Miguel Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores. Él se hizo pasar por un cliente y consultó por un médico veterinario para atender a su mascota, luego sacó de su cintura un revólver y amenazó a las dos personas que se laboraban en el local que tenía algunos meses de haberse inaugurado.

“Esta es nuestra segunda veterinaria y nunca hemos tenido problemas similares en estos cinco meses. De improviso vino un tipo de aproximadamente 35 a 40 años con su pistola a encañonar a mi esposa y al otro trabajador”, relató Henry Jiménez, dueño del establecimiento, a La República.

Una de las afectadas fue trasladada por el sujeto hacia el baño del consultorio para ser encerrada, mientras que el otro miembro del personal fue obligado a ponerse de rodillas en medio del pasillo. Tras esto, el delincuente aprovechó para robar S/ 5.000 en efectivo, una laptop, celulares personales y documentos.

“En esta zona donde nos encontramos actualmente hay muchos robos, muchas balaceras, sobre todo en las noches. No hay seguridad constante por parte de Serenazgo o la Policía”, denunció Jiménez.

Frente a la poca vigilancia en la zona, el individuo con gorra y revólver en mano logró su cometido en menos de cinco minutos. Finalmente salió con rumbo desconocido y con los artículos robados. Los vecinos trasladaron al dueño del local su temor dado que no es la primera vez que un negocio de esta zona sufre un robo. Él pidió a la Policía que pueda tomar su caso para dar con el delincuente y que no perpetúe su accionar con otros emprendedores del distrito.

“Todos estamos asustados, he tenido que poner rejas en mi local. No puedo cerrar mi local porque he invertido en él”, lamentó Henry Jiménez.