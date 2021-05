Ugarte: Minsa no vacunará a personas que no estén programadas

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que los ciudadanos que no estén programados para aplicarse la vacuna contra la COVID-19 y asistan a los centros de vacunación no serán atendidos.

Así lo manifestó durante la tarde de este viernes 28 de mayo en una conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tras exhortar a las personas a que respeten las fechas establecidas para las inmunizaciones.

De acuerdo a la autoridad, esta advertencia se da tras ante los casos de personas que están registradas en sus regiones, pero viven actualmente en Lima Metropolitana. En ese contexto, la demanda de atención superó la cantidad de vacunas programadas.

“Vamos a ser muy estrictos en la atención a las personas adecuadamente programadas, y a quienes no han sido programadas les recomendamos que no asistan a los centros de vacunación porque no serán atendidas, sino en su fecha. No se adelanten pensando que no habrá vacunas, las hay suficientes”, señaló.

En esa línea, exhortó a la población a respetar el orden y la planificación para ayudar, sobre todo, a las personas que sí están acudiendo a vacunarse dentro de su fecha asignada. “Por eso venimos diciendo que, cuanto más vacunamos, más vidas salvamos. Hagamos de este mensaje una acción común para todos”, acotó.

Por otro lado, el ministro de Salud indicó que el Gobierno ha orientado 191 019 891 soles para compensar a los profesionales de salud responsables de vacunar a la población, mediante el mecanismo de pago por hora, y contratar a más enfermeras y técnicos para incluirlos en el proceso de vacunación.