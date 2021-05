Ugarte: Dosis de vacunas pueden tener un margen un poco mayor a 21 días

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, precisó que los adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y que deben esperar hasta más de 21 días para recibir la segunda inyección por los días de elecciones en que no habrá vacunación no deben preocuparse por algún problema con la efectividad de la inmunización.

“Queremos advertir que, si a algunos de los ciudadanos les tocaba recibir su segunda dosis en esos días en que se va a suspender por el hecho de las elecciones, que no se preocupen, porque la aplicación de todas las vacunas tienen un margen que no es exactamente de 21 días, sino que hay un margen de varios días más en que se puede retomar y no pasa nada”, declaró en una conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Esto es muy importante de comunicar para que no haya la preocupación de quienes recibieron la primera dosis hace tres semanas, digamos, con relación a la fecha de votación, y que puedan pensar que eso va a alterar su vacunación. No es así. Se les va a programar adecuadamente y eso tendrá la misma efectividad, por lo que no habrá ningún problema” añadió.

Por otro lado, Ugarte se refirió a los problemas que se dieron durante la semana pasada, ante la demanda creciente de inmunizaciones dentro de Lima de parte de personas registradas en el Reniec con una dirección correspondiente a otras regiones.

“Estamos resolviendo eso con recursos que nos permitan ampliar los centros de vacunación y las brigadas de vacunación. El Consejo de Ministros aprobó el miércoles una partida de 191 019 811 soles para poder, de un lado, generar compensaciones a los profesionales que trabajan en la vacunación, y son un estímulo bien recibido por el personal, aparte de contratar nuevas enfermeras y técnicos para estos efectos (sic)”, señaló.