Produce prioriza la modernización de cinco mercados de abasto en Lambayeque

El Ministerio de la Producción (Produce) ha priorizado a cinco mercados de abasto de la región Lambayeque dentro de un proyecto de modernización que beneficiará la labor de los comerciantes minoristas y la atención de compradores.

En conversación con La República, el ministro José Luis Chicoma Lúcar informó que dos de ellos corresponden a los centros existentes en los distritos de Túcume y Chongoyape, los que ya se encuentran avanzando.

En el primero de estos, comunicó que ya se realizó la entrega del predio por parte de la municipalidad y en el segundo se ha incluido el perfil en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía.

Chicoma Lúcar refirió que los otros tres mercados son Nueve de Octubre, José Balta y Santa Rosa de Lima. Todos ubicados en la ciudad de Chiclayo. En total, se prevé la inversión de 107,8 millones de soles.

“Tenemos cinco mercados a los que estamos apoyando con algún tipo de inversión. La modernización de los mercados de Túcume y Chongoyape es parte de una cartera de 30 proyectos que estamos impulsando en todo el país. Para los otros tres estamos haciendo el esfuerzo para incluirlos en los próximos meses”, declaró.

Inversión privada

Referente a si la ejecución de estos proyectos contemplará la inversión privada, el ministro indicó que en algunos de estos sí. No obstante, aseguró que no será una alianza público privada (APP), por lo que pidió a los comerciantes minoristas no alarmarse, ya que trabajan para asegurar su inclusión.

“Estamos asegurando todas las condiciones para que los comerciantes puedan ser incluidos porque son ellos y los compradores los beneficiados. No son alianzas público-privada. Son proyectos en activos que contemplan la inversión privada, pero no son una alianza”, aseveró.

Finalmente, con respecto a un futuro proyecto de modernización del mercado Modelo de Chiclayo y Moshoqueque de José Leonardo Ortiz, aclaró que por ahora solo se ha priorizado los cinco centros de abasto mencionados. Esperan que el próximo Gobierno siga trabajando en la misma línea y estos recintos sean considerados.