Las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas aguardan justicia. Una de sus principales preocupaciones son las reparaciones.

Por esta razón, el 14 de abril, las organizaciones de víctimas presentaron una Demanda de Amparo. Ellas exigen que el Estado cumpla con la asistencia en salud y resarcimientos económicos.

En conferencia de prensa, la abogada del Estudio para la Defensa por los Derechos de la Mujer, Ana María Vidal, explicó que la medida fue presentada en contra del Ministerio de Justicia. El proceso será resuelto por el Quinto Juzgado Constitucional.

La abogada explicó que el propósito de la demanda es un reconocimiento oficial de las violaciones sufridas y así, se puedan restituir los derechos humanos vulnerados.

Vidal aclaró que la demanda no obedece a la coyuntura electoral. Dijo que buscan las reparaciones desde 2018. “En ese entonces el procurador nos dijo que falta una ley. Ahora que existe la ley, nos dicen que el hecho ya prescribió. Por eso es que presentamos la demanda. No podemos ver como las mujeres se siguen muriendo esperando justicia”.

Víctimas en Cusco

Según Vidal, en el Perú fueron más de 300 mil mujeres sometidas a las esterilizaciones en su gran mayoría indígenas, andinas y amazónicas, en situación de pobreza y pobreza extrema.

Una de las regiones con más casos, es Cusco. Hasta diciembre del 2016, el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), señalaba 1377 mujeres.

En la provincia de Anta se contaron 274 víctimas. En Cusco 711, en Chumbivilcas 216, en Paucartambo 55, en Quispicanchi 47 y en Canchis 74.

El abogado de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz, sostuvo que las víctimas son muchas más, pero no todas lograron su registro por falta de acceso a las revisiones médicas.

Testimonios

Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de las Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de la provincia de Anta (Ampaer), es una de las víctimas que lucha por una reparación. Cuenta que carga esa cruz hace 21 años.

“Recién había dado a luz. Mi bebé tenía un mes de nacida. Vinieron en ambulancia y me llevaron a la fuerza. No me dijeron que me iban hacer. Cuando reaccioné todo el cuerpo me dolía. Apenas me dieron unas pastillas y me dijeron que me vaya a mi casa”, dijo con lágrimas.

Rute vive en Limatambo. Ella dice que la ambulancia en la que la trasladaron a la posta de Izcuchaca, a una hora de su localidad, estaban otras dos mujeres. También recuerda que al despertar de la operación encontró a otras mujeres que se quejaban de dolor. “Estaban en el suelo. Todas gritaban. No entendía nada”, dijo.

Desde entonces, Rute asegura que su salud se mantuvo resquebrajada. Que los sangrados son constantes. Incluso hace años tuvieron que sacarle el útero para salvarla de un cáncer. “Me mataron en vida. Desde entonces no he dejado de llorar... Ya no tengo ni útero”, mencionó.v

Otros procesos judiciales en marcha

El abogado de Derechos Humanos, Helio Cruz recordó que además de la demanda de Amparo, también hay otros procesos en fiscalía y uno en el Poder Judicial. En el último caso, el juicio empezó recién este año.

Como se sabe, el expresidente peruano Alberto Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, son procesados por el programa irregular de esterilizaciones durante su segundo mandato (1995-2000).

En el proceso se argumentó que murieron 18 mujeres, de ellas cinco por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en otras mil 300.