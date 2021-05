Lambayeque: docentes refuerzan aprendizaje de escolares sin conectividad

Conscientes de su misión de educar a los peruanos del futuro, los profesores Carlos Ventura Sandoval y David Cienfuegos Adrianzen impulsan la iniciativa denominada Pizarra Móvil, la cual busca acercar el aprendizaje a los escolares del nivel primario con problemas de conectividad en la ciudad de Lambayeque.

En conversación con La República, Ventura Sandoval explicó que tres días a la semana recorren a bordo de su mototaxi los lugares más alejados y pobres de Lambayeque con el objetivo de reforzar las clases de Matemática, Comunicación y Ciencias a los niños perjudicados por la amplia brecha digital que existe en la educación y que fue evidenciada por la pandemia.

Ambos docentes de la institución educativa Cristo de Pachacamilla de Lambayeque montan una pizarra donada con mucho entusiasmo cada martes, jueves y sábado para llegar hasta los sectores Lambayeque Viejo, El Milagro, asentamiento humano Pedro Ruiz Gallo y Cruz del Algarrobo; localidades en las que los servicios como luz eléctrica o internet son muchas veces un lujo.

“Tengo 16 estudiantes, donde algunos tienen internet, pero no tienen celular para conectarse a las clases. Otros tienen el equipo móvil, pero no la conectividad. Algunos carecen de luz eléctrica y otros a pesar de tener todo lo anterior no comprenden las clases. Por ello, necesitan reforzar su aprendizaje y hacia eso apunta la iniciativa Pizarra Móvil”, refiere el profesor Ventura Sandoval.

El educador narra que a sus sesiones ambulantes han sumado a otros niños que no son de su institución, pero que muestran mucho interés por aprender. Las clases se dictan en los exteriores de los domicilios de algunos de los escolares, respetando estrictamente los protocolos de bioseguridad. “Nadie puede ser excluido de aprender y menos en este contexto de pandemia”, refiere.

El profesor David Cienfuegos es el encargado del curso de Educación Física. Foto: Facebook/Carlos Ventura.

Urgen estrategias

Consultado sobre la realidad actual de la educación en la región y el país, el docente hizo una invocación a las autoridades locales a generar estrategias conjuntas con el sector privado a fin de no afectar el aprendizaje de los niños y jóvenes, quienes dejan de participar en las clases remotas por carecer de los recursos tecnológicos o de conectividad necesarios.