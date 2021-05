COVID-19: rezagados de segunda dosis podrán vacunarse el jueves 3 de junio

Arturo Granados, asesor de Alta Dirección del Ministerio de Salud (Minsa), precisó que los adultos mayores que no pudieron asistir a sus citas para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 podrán ser inoculados el próximo jueves 3 de junio. Además, agregó que a la fecha, aproximadamente 67.000 aún tienen pendiente recibir esta dosis.

“En el caso de Lima, el jueves 3 de junio vamos a abrir los centros de vacunación que no son centros de votación, para los rezagados de segunda dosis que son 67.000 personas, que están pendientes porque no han ido, no han asistido por distintas razones”, dijo el funcionario a Tv Perú.

Cabe resaltar que, esta será una excepción, ya que los jueves, son los días en los que se desinfectan los centros de vacunación.

Además, Granados informó que esta jornada solo se llevará a cabo en 31 de los 62 puntos de vacunación implementados hasta la actualidad, debido a que la mitad de estos volverán a ser implementados como centros de votación.

“Ese jueves estamos promocionando para que los pendientes de segunda dosis acudan a los 31 centros de vacunación que permanecerán abiertos”.

Minsa: No se vacunará a adultos mayores los días jueves

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que los adultos mayores de 70 años podrán acudir a sus centros de vacunación desde las 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. de lunes a domingo, con excepción del día jueves.

La entidad del Estado precisó que ese día los vacunadores lo tomarán como descanso para recargar fuerzas y estar con sus familias, y retornar al día siguiente a sus centros de labores.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?