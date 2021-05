Coronavirus: este lunes se inicia vacunación de los de 63 y 64 años

Este lunes empezará la vacunación de los adultos mayores de 60 a 64 años en Lima y Callao, la cual será de forma fraccionada con el propósito de evitar aglomeraciones como las ya registradas en varios distritos. Para ello se tiene previsto que un grupo conformado por los de 63 a 64 años reciba su primera dosis del 31 de mayo al miércoles 2 de junio. En tanto, un segundo grupo de 60 a 62 años lo hará entre el martes 8 y el domingo 13 de junio, señaló la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez.

El grupo de 60 años concentra más de la mitad de la población del total de adultos mayores en el país (4,3 millones). De este grupo etario, se ha iniciado con los de 80 años, los de 70 y los de 60; con un avance en la inoculación de la primeras dosis que supera el 55%, 61% y 20%, respectivamente, según el ingeniero Juan Carbajal, de Open Covid Perú, con los datos abiertos del Minsa al martes 26.

En relación con los de 60 años, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ratificó que se espera culminar con la aplicación de las dosis a fines de junio y seguir con los mayores de 50 años en julio. “Probablemente no se pueda culminar ese mes, pero sí se habrá avanzado una parte importante y continuará en agosto. Vamos a diseñar otras estrategias para vacunar con mayor rapidez. Estamos seguros de que el nuevo gobierno asumirá el rol. Dejamos 50 millones de dosis y un proceso encaminado”, dijo el martes en Cenares tras el arribo de 395.460 dosis del laboratorio Pfizer.

Llegada de vacunas

A estas últimas, según lo programado, se sumarán mañana 510.000 de AstraZeneca y otro lote similar la tercera semana de junio, a través del mecanismo Covax Facility. También arribará, casi cuatro meses después del primer envío, un nuevo millón de vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Estas últimas llegarán en un paquete de 700.000 dosis el lunes 31 y otro de 300.000 el próximo jueves. “Se destinará a cerrar brechas en todos los grupos ocupacionales. Hay trabajadores de salud que tenían Covid-19 u otras enfermedades y no podían vacunarse”, dijo Gabriela Jiménez.

Como lo adelantó este diario, AstraZeneca cuenta con el permiso de Digemid para la importación de un millón 20 mil dosis. Respecto a Sinopharm, fuentes del Minsa detallaron que ya se emitió la autorización excepcional por ese millón.

En relación con otros laboratorios, el sector asegura que avanzan las negociaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa para las vacunas Sputnik V. “Es probable que el acuerdo se cierre próximamente”. También con Johnson & Johnson, cuyas vacunas de una sola dosis pueden llegar el segundo semestre.

Según Ugarte, el ingreso de más vacunas y los ajustes en la programación permitirán superar “dificultades pequeñas” que han aparecido para continuar con las jornadas. Y es que la última semana se han registrado largas colas y desorden en los puntos de vacunación. “Pedimos disculpas. Hubo una demanda excesiva y no previsible. Las personas con DNI de provincia están en Lima y se les ha tenido que atender”, detalló.

No obstante, el Colegio de Enfermeros también ha alertado a este diario sobre la necesidad de ampliar los recursos humanos y mejorar la comunicación.

En ese sentido, Ugarte aseguró que se ampliarán los centros de vacunación y se contratará a más de 3.800 enfermeras y técnicas con un presupuesto de 191 millones de soles.

Solo una dosis

Referente a la posibilidad de espaciar por 12 semanas las dosis, como ha ocurrido en otros países, y masificar la aplicación, el ministro Ugarte dijo que se ha considerado, pero no como norma general y estaría sujeto a la cantidad de vacunas que se tenga. “Por ejemplo en zonas de difícil acceso, no vamos a ser exigentes en las tres semanas. Si tuviéramos todas las dosis de repente nos animaríamos, pero como no es así, vamos a ir gradualmente”, declaró a RPP. También dijo que se espera tener mayor evidencia científica para decidir aplicar solo una dosis a aquellos que ya han superado la infección.

Proceso seguirá en sedes donde no se vota

El Minsa aclaró que en los puntos de vacunación que también son locales de votación se suspenderá la atención del viernes 4 al lunes 7 de mayo. “Esos días se recuperarán los jueves o se ampliarán horarios”. En aquellos que no son usados para los comicios, solo se paralizarán la jornada el domingo 6.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo denunció que hay obstáculos en la vacunación de personas con autismo y trastornos mentales.

Infografía - La República

