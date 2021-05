Ugarte: Lima tuvo demanda imprevista de vacunas para personas de regiones

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, explicó que la inmunización contra la COVID-19 en Lima tuvo un exceso de demanda imprevisto, debido a la cantidad de personas que —de acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)— provenían de otras ciudades, pero que en realidad residían en la capital.

Según el funcionario, el fraccionamiento de los usuarios entre personas de 60 a 64 años y las de 65 años a más se había planteado así por una alta demanda que sí se había previsto. Sin embargo, el detalle de los lugares de procedencia de los pacientes terminó por ser un factor importante.

“De las que están identificadas como personas que viven en regiones, resulta que un porcentaje no está ahí, sino en Lima. Como están dentro del grupo de edad, han venido a vacunarse y no podemos decirles que no. Entonces, hemos tenido una demanda excesiva que no era previsible porque no estaba en los padrones del Reniec del cual nos guiamos”, declaró para RPP.

“Esto ha creado algo así como una crisis de crecimiento porque determinados centros de vacunación han tenido una demanda excesiva y hemos tenido que irla regulando poco a poco, de tal manera que ahora, con varios correctivos que vamos a hacer como, por ejemplo, ampliar varios centros de vacunación y brigadas de vacunación”, añadió.

Por otro lado, Ugarte detalló la amplitud de dichas brigadas que participan de las inoculaciones en el territorio nacional: “Ya en el país estamos actuando con más de 2.000, de las que un poco menos de la mitad están en Lima, pero necesitamos más”.

Estas están conformadas, según indicó el ministro de Salud, por una enfermera que aplica la vacuna, una técnica que ayuda para efectos de la manipulación de la cadena de frío y un tercer integrante que registra la inmunización realizada.