Narcoterrorista “Carlos” dirigió la masacre en el Vraem

Por cerca de cinco horas, las comisiones de Defensa Nacional, Justicia y Comisión Especial Vraem del Congreso recibieron información de la ministra de Defensa, Nuria Esparch; del ministro de Justicia, Eduardo Vega; del viceministro de Orden Interno, Carlos León; y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; sobre la masacre perpetrada contra 16 personas en San Miguel del Ene, el domingo 23 de mayo.

En la sesión extraordinaria virtual, la ministra Esparch relató la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Fue enfática al señalar al camarada “Carlos” como el que dirigió la matanza y aseguró que seis patrullas buscan capturar a los culpables del crimen, terroristas remanentes de Sendero Luminoso que terminaron siendo aliados del narcotráfico.

Ante los cuestionamientos de los congresistas sobre el poco avance en la lucha contra este flagelo, dijo que la zona tiene 49.000 kilómetros cuadrados y 2.000 poblaciones, lo cual hace imposible tener una comisaría en cada una de ellas.

Legislativo. La congresista Leslye Lazo presidió la sesión extraordinaria. Foto: captura Congreso Digital

En cuanto a la ausencia del Estado en el Vraem, recordó que el teniente gobernador, el juez de paz, el alcalde y las comisarías son el Estado.

Negó que las Fuerzas Armadas hayan reaccionado a destiempo y explicó que hay muchos lugares donde no es conveniente ir inmediatamente porque eso generaría una estrategia de los terroristas para atraerlos y emboscarlos.

“Convengo en que esto no es una limpieza, sino una masacre y tiene que ser tratado como tal. Sendero Luminoso ha devenido en cuatro facciones y es financiado por el narcotráfico. Para que quede claro, esto no es ideológico, sino delincuencia”, anotó Nuria Esparch.

También intervino el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo. Informó que en el último quinquenio hubo operaciones importantes con capturas y abatimiento de mandos terroristas.

“Todas nuestras patrullas siguen en la zona, tengan la seguridad de que están haciendo su trabajo con la Policía Nacional y el Ministerio Público y pronto daremos los resultados”, acotó.

Por su parte, el viceministro de Orden Interno, Carlos León, precisó que en la zona permanecen 2.000 policías, pero que no pueden estar en todos lados porque los recursos con que cuentan son escasos. Dijo que aun así desarrollan una importante labor en la lucha contra el tráfico de drogas.

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, señaló que se está coordinando con la Policía Nacional y el Ministerio Público para dar protección a las personas que están brindando información sobre el crimen en San Miguel del Ene. También ayuda a Alejandra Cahuana, quien perdió a sus hijas y nietas. Además, ha requerido mayor número de procuradurías en el Vraem.

Fiscalía. Zoraida Ávalos habló de la falta de presupuesto. Foto: captura Congreso Digital

Finalmente, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, resaltó el traslado del representante del Ministerio Público al lugar de los hechos tan pronto conoció la denuncia hecha por el juez de paz Leonidas Casas.

“El lunes llegó a las 4 de la tarde y comenzó con el levantamiento de cuerpos, luego la identificación. El martes en la noche ya teníamos identificados a 15, solo faltaba uno por identificar. Ojo, que los fiscales no estamos vacunados, pero no hemos claudicado de nuestras funciones”, dijo Ávalos para luego agregar que no pueden crear fiscalías sin presupuesto. “Este año pedimos 8.800 millones y se nos dio 2.500 millones”, reclamó la fiscal de la Nación.