Coronavirus: defunciones en mayores de 80 años siguen bajando tras la vacunación

“Las vacunas están funcionando para salvar vidas” , señaló ayer la premier Violeta Bermúdez, quien aseguró que cerca del 80% de los adultos mayores de 70 y 80 años ya han recibido al menos la primera dosis. Agregó también que el Ministerio de Salud (Minsa) les ha brindado información de que ”conforme se incrementa el porcentaje de personas inmunizadas, el número de fallecidos de dicho grupo se reduce de manera importante” tras ser inoculados.

El analista de datos Rodrigo Parra explica que a nivel país fallecen a diario por toda causa 47 adultos mayores de 80 años, esta cifra es menor que la reportada hace dos semanas. “En porcentaje es una reducción del 19%. Y si se compara a la población que no se ha vacunado, la disminución en las dos últimas semanas ha sido del 14%”.

Asimismo, indica que “en Lima el exceso de defunciones de adultos mayores de 80 años ha disminuido en un 80% desde iniciada la vacunación en abril, mientras que en regiones la reducción ha sido del 60%”.

Parra, que analiza los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), agrega que en todas las regiones del país se observa un descenso en las muertes de las personas que tienen más de 80 años, a excepción de Arequipa, en donde incluso la curva continúa en aumento.

Efecto vacuna

El infectólogo Juan Villena señala que la única aparente causa en la disminución de muertes en los adultos mayores es el efecto de la vacuna; sin embargo, resalta que, pese a haber recibido la segunda dosis y generado anticuerpos, la protección no es al 100%, por lo que se deben mantener las medidas de bioseguridad.

En tanto, Augusto Tarazona, presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, considera que el descenso de las muertes en los mayores de 80 años se debe a dos factores. Primero porque se está disminuyendo el número de casos severos “por historia natural de la curva pandémica”.

Él explica que en las olas pandémicas el virus aparece y contagia, por ello se incrementan los casos, pero de ahí desciende. “Estamos en bajada de la ola pandémica porque el virus ya se cansó de estar presente hasta las próximas semanas y meses”.

En médicos también

Menciona que el segundo factor es la vacunación, que ha evidenciado evitar que las personas, en caso de contagiarse, agraven y fallezcan. “Está demostrándose en los estudios de otros países, así como en el nuestro”. Tarazona también recuerda que en los médicos se ha observado una caída de casos graves y fallecidos a partir de la segunda dosis de vacunación.

El Dato

C.37. El virólogo Juan More señala que el contagio del Covid-19 se debe no solo a una variante, sino también a otros factores como las aglomeraciones, el ritmo de la vacunación y la flexibilidad de las medidas. Aún no se atreve a decir si habrá una tercera ola.

