Carretera Central fue bloqueada por varias horas durante protesta

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-GLR

La mañana de este jueves 27 de mayo, vecinos que residen en los sectores de Pariachi, Horario Zevallos y La Gloria, en la zona 6 de Ate Vitarte, ubicada entre los kilómetros 13 y 17 de la Carretera Central, bloquearon un tramo de esta vía. El hecho que se produjo a las 5.30 a. m. ocasionó gran congestión vehicular.

Los moradores reclamaron que no se debe incluir a las asociaciones de vivienda antes mencionadas en la ley 7695.

“Ate es un distrito con historia, este año cumplimos 200 años y el Congreso no puede y no debe fraccionar el distrito sin una consulta ciudadana”, dijo Nancy Cuello, secretaria de la coordinadora de Pariachi, a La República.

Asimismo, sostuvieron que sería un retroceso para ellos, el desligarse de Ate y pertenecer a Huaycán.

“No queremos ser parte de este nuevo distrito porque la gente de Huaycán no tributa, del 100% solo el 30% tributa, el resto no. Huaycán no tiene empresas, entonces no sé de qué pueden vivir ellos si solo se escudan en que el Gobierno les va dar dinero para vivir. Ellos son un pueblo de asentamiento humano, por lo contrario, nosotros estamos más urbanizados, sería un retroceso para nosotros pertenecer a ellos porque van a subirnos los arbitrios. Si ellos desean ser independientes que lo sean, pero que nos nos lleven con ellos”, agregó.

Los pueblos de Pariachi, Horario Zevallos y La Gloria hicieron sentir su voz a través de una protesta manifestando que no querían salir del distrito de Ate Vitarte.

“Queremos seguir en Ate, lo que pedimos al Congreso es que se retire a Pariachi y a Horacio Cevallos de las limitaciones que ellos los congresistas delimitaron. Que Huaycán solo se delimite y que el Congreso los apruebe para su nuevo distrito”, acotó Cuello.

Finalmente, indicó que de no ser resulto su reclamo, irán hasta el Congreso de la República para hacerse escuchar.

Proyecto de ley

El jueves 20 de mayo, el pleno el Congreso aprobó el proyecto de ley que propone la creación del distrito de Huaycán, ubicado al este de Lima. Con 103 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención fue exonerado de segunda votación y quedó listo para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

El Consejo Directivo del Congreso reactivó el trámite de la norma, planteado originalmente por el Poder Ejecutivo en enero del 2016.