SJL: mujer denuncia que su expareja incendió su casa y pide garantías

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

En San Juan de Lurigancho, una mujer denunció a su expareja identificada como Edgar David Arroyo (30) luego de que la agrediera e incendiara la vivienda donde vivía con sus cuatro hijos. Ella ya había pedido garantías para su vida, pero estas le fueron negadas.

En diálogo con La República, la denunciante contó que el sujeto la amenazó con atentar contra su vida y quitarle la custodia de su hijos. En esa situación, la mujer protegió a sus menores y los retiró del hogar, mientras que el agresor seguía insultándola hasta quemar la vivienda.

Asimismo, ella sostuvo que lo denunció en 2018, pero “no hicieron nada”, también pidió garantías, las mismas que nunca llegaron. Incluso estaba pensando regresarse a su ciudad natal ante las constantes agresiones. “Yo estaba planeando viajar esta semana (para alejarme de él), pero la señora (su suegra) dijo que hay celebrarle su cumpleaños del bebé (su hijo) y me quedé”, comentó a La República la víctima, quien perdió sus ahorros y bienes materiales por el incendio.

“Yo salí, me fui arriba. Les decía a las vecinas que vean si venía la Policía. No hay nadie, me dijo. Yo bajé y ya estaba ardiendo mi casa. Los vecinos me ayudaron a apagar el fuego”, agregó.

Hace aproximadamente tres o cuatro años, la mujer denunció a su expareja en El Agustino. Pero, ante la indiferencia de las autoridades, tuvo que mudarse. “De ahí salí y vine por acá. Yo puse una denuncia para que no se me acerque, pero nada hicieron”, explicó.

Por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se acercó a apoyar a la señora y a sus cuatro hijos, además de brindarle la atención profesional y especializada.

La familia perdió sus bienes y dinero, por lo que pide ayuda para cubrir sus gastos. Si deseas apoyar, comunícate al 900 736 537.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comuníquese de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).