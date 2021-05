Pacientes con enfermedades raras formaron largas colas para vacunarse

Un grupo de personas que fueron a vacunarse esta mañana a la sede habilitada en el Parque de la Exposición, Cercado de Lima, formaron largas colas al promediar las 7 a. m. de este miércoles 26 de mayo.

De acuerdo a un informe de Canal N, la espera de los pacientes con enfermedades raras era extensa, mientras que la fila de los adultos mayores de entre 65 y 69 años avanzaba con normalidad.

Un señor sostuvo que llegó a las 4 a. m. y que, horas después, le informaron que tenía que llegar un doctor para verificar sus certificados médicos. “Yo vengo de mi casa para poderme vacunar. Si dicen a las siete, tengo que venir antes. Vamos a ver qué nos dicen. Todos los que están acá tenemos enfermedades, yo tengo diabetes”, sostuvo.

Otro entrevistado relató que llegó a las 4.30 a. m. y que hacía la cola hasta que llegue su esposa. También aseveró que le informaron que el especialista que debía revisar los certificados aún no llegaba.

“El doctor tiene que revisar los certificados para que constate de que somos personas con enfermedades raras (...). No salen o no llegan, ayer estuvimos acá y solo estuvieron las técnicas revisando, no hubo un médico tratante que pueda evaluar el diagnostico del paciente”, indicó otra señora.

Gobierno recomienda ir a la hora indicada en la cita

La primera ministra, Violeta Bermúdez, exhortó a la ciudadanía a respetar la hora de su cita que aparece en la plataforma Pongo el Hombro. Agregó que se puede ir con una anticipación de 15 minutos, pero no cinco o tres horas antes. En caso vayan después del horario, igual serán inmunizados dado que tienen una dosis reservada.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?