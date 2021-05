Pablo Tsukayama: “Se requieren estudios más detallados sobre la variante C.37”

Hace un mes advertía que el 40% de los casos en Lima correspondía a la nueva variante C.37. ¿Se ha logrado determinar si es más contagiosa o letal?

No, esa información aún no está disponible, se requiere hacer estudios más detallados con epidemiólogos, con químicos, con modeladores matemáticos, eso todavía no ha pasado. Lo único que tenemos de nuevo es que no solo está en Lima, sino que en Chile ha seguido creciendo, es alrededor del 30% de los casos ahora y en la provincia de Buenos Aires (Argentina) 33%. Esto es lo que tenemos en la región, solamente es conteo de genomas que ahora hay más, pero todavía no se han hecho estos estudios, porque no se han podido realizar, no hay fondos.

El Instituto Nacional de Salud va a tardar de dos a tres meses en hacer más estudios de esta nueva variante.

Ahora ya hay un poco más de interés de hacerlo, antes decían que no era variante de preocupación y ahora han cambiado y dicen que sí lo es. Esto es un trabajo de meses. No creo que Perú pueda resolverlo solo, esto va a requerir una coordinación con otros países de la región. Y ojalá se dé la oportunidad para que los afectados puedan compartir datos y ahí podríamos tener suficiente información para saber más. Pero también hay otros estudios que tienen que hacer las farmacéuticas para evaluar si sus vacunas son efectivas contra estas nuevas variantes.

Vamos a necesitar la colaboración de otros países.

La evidencia preliminar es que aumenta rápidamente de frecuencia. Se introdujo en Chile y aumentó rápidamente de frecuencia allá, se introdujo en Argentina y aumentó rápidamente también ahí. Eso es una evidencia preliminar, pero fuerte, de que es más transmisible porque sino no tendría cómo dominar sobre todas las otras (variantes) que están ahí. O sea, tiene algo que le confiere algún tipo de ventaja.

El INS ha dicho que la C.37 está en 19 regiones. ¿Por qué en Arequipa las muertes están en alza y en otras están a la baja?

Es una combinación compleja de factores; no sería responsable decir que todo eso se debe a una variante del virus. Hay factores del virus, de las personas, del sistema de salud, todo eso se junta para determinar el comportamiento de las olas. El alza de casos en Arequipa preocupa y no se sabe por qué ocurre exactamente. Entonces, lo que conviene hacer, ahora que el INS tiene la capacidad de secuenciar más, es empezar a mirar muchos casos en Arequipa, también en Moquegua y Tacna, que parece seguirle los pasos, y confirmar si lo que está circulando en el sur del país es la variante C.37.

¿La variante de la India o la sudafricana ha llegado al país?

No lo sabemos aún, el INS va a empezar cada semana a generar muchos más datos y espero que los haga públicos para responder este tipo de preguntas. Está bien mirar hacia las regiones, pero también hay que mirar hacia afuera. Me refiero al control en el aeropuerto, hacer muestreos de viajeros y secuenciar los casos que dan positivo y ver qué están trayendo.

