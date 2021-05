El Huaralino reabriría sus puertas pese a la pandemia de coronavirus

Debido a la situación de la pandemia, espacios que aglomeran personas quedaron inhabilitados para reducir los contagios de la enfermedad. Sin embargo, El Huaralino se estaría preparando para reabrir sus puertas, pese a la presencia de una nueva variante y los contagios por el coronavirus.

El gerente general de El Huaralino, Pablo Fernández, se mostró a favor de reactivar los conciertos e incluso espera formar parte del plan piloto que prepara el Ministerio de Cultura. “Ya es momento. Para mí sería un orgullo que se haga el plan piloto. Antes de pandemia han entrado 10.000 personas, ahora estaríamos trabajando con 40%. Hemos elaborado un plan de contingencia. La distancia entre mesa y mesa es de 1,80 m”, sostuvo al programa La Banda del Chino.

El recinto, que alberga grandes conciertos, estuvo abierto hasta el último 29 de febrero, fecha en la que hubo más de 8.000 personas. En marzo, tras detectarse los casos de coronavirus en el país, se tomó como disposición cerrar este tipo de locales, a fin de reducir los contagios por la enfermedad. Hasta hace poco, era centro de comando COVID-19.

Hace unos días, el Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que promoverá la realización de un primer concierto piloto con los respectivos protocolos de bioseguridad frente a la COVID-19, y el aforo de personas será establecido de acuerdo al nivel de riesgo en que se encuentra Lima. El objetivo es reactivar al sector que ha sido más golpeado por la pandemia.

No obstante, el último martes, especialistas del Instituto Nacional de Salud indicaron que aún no es momento de reunirse, pues no se tiene a más del 50% de la población vacunada. “Tenemos que usar la doble mascarilla adecuadamente, mantener la distancia física, no reunirnos. Tenemos menos del 10% de la población vacunada, cuando tengamos más del 70%, podemos reunirnos ”, comentó la epidemióloga Lely Solari durante una conferencia de prensa.

Asimismo, en el Perú, se ha detectado la variante C.37, que circula en 19 regiones y sería la causante de los contagios de la segunda ola de la COVID-19.