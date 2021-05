Detienen en Ventanilla a falso médico que atendía a pacientes con COVID-19

Ronald Gonzáles Correa (37) fue detenido por la Policía acusado de ejercer la medicina de manera ilegal. El individuo, quien reconoció su delito, estaría implicado en la muerte de una persona.

La captura del hombre se produjo en el distrito de Ventanilla, luego de atender a una paciente con COVID-19. Agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado entrevistaron a la mujer, la cual confirmó que fue revisada por el falso galeno.

Una vez en la dependencia policial, al individuo no le quedó otra opción que reconocer su ilícito y aseguró que cobraba hasta S/ 180 por consulta. “Me han intervenido porque me he estado haciendo pasar por médico”, asintió.

El coronel PNP Marco Antonio Conde, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, declaró a América Noticias que al sujeto se le halló un morral donde llevaba un estetoscopio y equipos médicos, recetas y un sello con su nombre, pero con el número de colegiatura de un médico de verdad.

El sujeto fue llevado a la sede de la Dirincri, hasta donde también llegó una mujer que lo acusó de haber causado la muerte de su hermano.

“Los contactamos y él me dice que le abone los primeros S/ 1.000. Ha comenzado a tratar a mi hermano por dos semanas, él entró caminando, hablando, respirando, obviamente con COVID-19, pero no en estado crítico, y a las dos semanas, el mismo día le pone oxígeno y le inyecta por todos lados”, declaró a América Noticias.

Ronald Gonzáles Correa será puesto a disposición del Ministerio Público para que sea investigado por el presunto ejercicio ilegal de la medicina.

El coronel Conde recomienda a la población acudir a centros médicos cuyos trabajadores cuenten con los registros adecuados en sus colegios profesionales. Asimismo, pidió denunciar si conocen casos de personas que se hacen pasar por especialistas de la salud a pesar de no serlo.