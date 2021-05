COVID-19: adulta mayor que denunció presunta suplantación pudo ser vacunada

Una adulta mayor pudo recibir la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus luego de que denunciara una presunta suplantación de su identidad un día antes, el martes 25 de mayo.

El domingo 23 de mayo, Gloria Petrovich expuso a través de sus redes sociales que cuando fue a inocularse a la sede del Real Felipe le indicaron que ya había sido inmunizada en Surco. Luego, en el programa Mujeres al Mando, detalló que le informaron que esto habría sucedido el 23 de abril.

Este miércoles, en el Callao, la señora pudo recibir la primera dosis y no ocultó su emoción frente a las dificultades que tuvo que pasar. “Gracias, hijos, ya no se preocupen más: ya estoy vacunada. Con trabajo y esfuerzo de obtener la vacuna. Sé que han estado preocupados desde el inicio de la pandemia. Me han guardado año y medio y, bueno, ya no tienen que preocuparse”, expresó al mismo programa.

Petrovich hizo un llamado a las autoridades para actualizar el sistema de forma constante, debido a que tuvo que hacer su caso público para que su problema pueda ser solucionado. “No podemos estar rogando una cita por teléfono, haciendo cola, basta ya. Cuánta gente más necesitada que yo estará pasando por lo mismo o quizá peor”, exhortó.

Cabe recalcar que las campañas de vacunación tienen el objetivo de evitar los casos graves y fallecimientos, por lo que los especialistas recomiendan continuar con las medidas de bioseguridad. No se considera inmunización completa hasta pasadas las dos semanas después de la segunda dosis.

Minsa denunciará a quienes intenten vacunarse con documentos falsos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de un comunicado, que las personas que intenten acceder a la inmunización con documentación falsa serán denunciadas ante las autoridades. Asimismo, aseveró que algunos ciudadanos intentaron sorprender a las brigadas médicas con certificados falsos de enfermedades raras.

