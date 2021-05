Contraloría identificó pérdida de vacunas contra la COVID-19 en Chachapoyas

Tras una diligencia de supervisión, la Contraloría General de la República detectó que, en el distrito de Chachapoyas (región Amazonas), nueve dosis de la vacuna AstraZeneca para combatir la COVID-19 se perdieron debido a la falta de capacitación del personal de salud.

La entidad identificó que los vacunadores abrieron un frasco de vacunas sin contar con la cantidad de personas suficientes para la inmunización, lo que conllevó a que el preparado se desperdicie.

Los hechos

Según el Informe de Control n.° 10495, este hecho se registró durante la jornada de vacunación de adultos mayores de 80 años en el Coliseo 16 de octubre de 2021, pues solo se inmunizó a un adulto mayor cuando debió inocularse a 10 personas.

Conforme a la normativa del Ministerio de Salud, la Contraloría señaló que no deben abrirse los frascos de vacunas si no se cuenta con la cantidad de personas para administrar dichas dosis.

La entidad explicó que, en el caso de tener frascos abiertos y no contar con la población objetivo, la disposición permite inmunizar a personas del mismo grupo etario o al inmediato siguiente, previa verificación, comunicación y acta, bajo responsabilidad de la institución encargada del centro de vacunación, sin embargo, el procedimiento tampoco se realizó.

En ese sentido, la Contraloría sostuvo que si dicha situación no se corrige, entonces afectaría la correcta optimización de las vacunas, además hay riesgo de que no se cumplan los objetivos establecidos y no se atienda a la totalidad de beneficiarios.

Incumplen cronograma

Al mismo tiempo, se constató que no se cumplió con el cronograma y horario de la vacunación establecidos en la convocatoria de la Red de Salud de Chachapoyas, lo que originó el retraso en la llegada de los biológicos a los centros de vacunación, entre ellos la Institución Educativa Emblemática Virgen de Asunta y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.

También se evidenció que en los ambientes de cadena de frío del almacén especializado de medicamentos de la Dirección Regional de Salud (Diresa) se distribuirían las vacunas sin documentos que sustente su salida, por lo que hay riesgo de pérdida y que no se cumpla con la atención de la totalidad de beneficiarios.

Omiten procedimiento

En el caso del reingreso de las vacunas, se realiza dicho accionar sin el procedimiento detallado de devolución, lo que puede ocasionar que se almacenen vacunas sin capacidad inmunizante al no haberse evidenciado que no se ha roto la cadena de frío de dichos productos farmacéuticos termo-sensibles. Esto podría afectar gravemente la salud de los usuarios.