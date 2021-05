Vraem: joven perdió a cinco familiares en atentado narcoterrorista

Un hombre, que proviene de Huancayo, se aproximó a la morgue de Pichari, en Cusco, para reclamar y reconocer el cuerpo de sus tres hermanas y dos sobrinas, quienes fueron asesinadas por grupo narcoterrorista de Víctor Quispe, remanente de Sendero Luminoso, en el poblado de San Miguel del Ene, capital del distrito de Vizcatán del Ene, ubicado en los límites entre Junín y Ayacucho, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

En diálogo con Canal N, sostuvo que una de sus hermanas fallecidas era la dueña del local, lugar donde se realizó el asesinato de 16 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Se trata de Marcelina Ochoa Ccahuana, Diane Genovea Ochoa Ccahuana y Carmen Rosa Ochoa Ccahuana.

“Como lo habían incendiado todo, nada quedó adentro. Tenía un poco de combustible en el local. Ahí llegó el fuego y explotó todo, encima estaban durmiendo las menores, estaba trancado con la refrigeradora su puerta”, comentó.

Asimismo, explicó que no cuenta con mucha información sobre el suceso, pues solo conversaron con el dueño del otro local, segundo escenario donde se cometió el crimen. “No hemos conversado con nadie, solo con el dueño del (otro) local que nos contó que solo habían quedado nueve sillas, su motor generador y nada más. No sabemos por qué han hecho eso, si ellos no debían a nadie”, adicionó.

La problemática que padece Vizcatán

Vizcatán del Ene se ha convertido desde hace muchos años en base de operaciones del grupo narcoterrorista de los Quispe Palomino porque está en una cadena montañosa con nubosidad que hacen difícil las operaciones, detalló Rubén Vargas, exministro del Interior.

“El problema del narcotráfico es sumamente sensible. Diría que Vizcatán del Ene, junto con otros ocho o nueve distritos, concentran el 90% del problema de la coca y el problema del narcotráfico”, dijo, además, sobre la problemática social que padece la población de la zona.