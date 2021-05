Surco: mujer muere tras someterse a tratamiento estético

En una vivienda de la urbanización La inmaculada, en Surco, falleció Beatriz Soto Cardenas (37) tras contratar a los jóvenes: Rocío Jeri Gonzáles (25) y Luis Jeri Gonzáles (19), quienes se dedican a ofrecer el servicio de tratamientos estéticos a domicilio.

Luigui López, cuñado de la difunta, explicó que su pariente se contactó con estas personas para someterse al tratamiento y luego de unos minutos al inyectarle lidocaína y peptonas en la zona de los glúteos, Soto Cardenas expresó un fuerte dolor, además de sangrado en el área de aplicación.

“Los papás de mi cuñada estaban con ella al momento de hacerse el tratamiento, ellos al ver que se retorcía del dolor le pidieron a estos jóvenes que la ayuden o que busquen una solución y lo único que decían era que ya iba a pasar, cosa que no sucedió porque tuvimos que llevarla a una clínica, pasó por trauma shock, pero fue muy tarde para mi cuñada”, indicó.

Del mismo modo, en diálogo con La República, el pariente de la fallecida denunció que aquellas personas no contaban con preparación alguna para realizar este tipo de tratamientos.

“Estas personas no son profesionales médicos, la chica ha llevado un par de cursos pero no es cosmiatra, el otro chiquillo solo tiene 19 años. Cuando los interrogaron dijeron que no sabían qué era lo que estaban inyectando, solo saben cómo colocarlo”, señaló.

Ambos jóvenes fueron dispuestos ante el Ministerio Público y serán investigados por el delito de homicidio culposo. En tanto, Beatriz deja a una pequeña de 9 meses en la orfandad, los deudos exigen que les caiga todo el peso de la ley.