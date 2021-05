San Luis: desorden provocó que adultos mayores no reciban segunda dosis

Con información de Jessica Merino / URPI-LR

Familiares de los adultos mayores que acudieron el lunes 24 de mayo a la Villa Deportiva Nacional, en San Luis, para vacunarse contra la COVID-19, mostraron su fastidio debido al caos y las largas colas que se formaron en este punto de inoculación.

Mediante el WhatsApp de La República, la ciudadana Mercedes Ponce reportó que su madre de 75 años no pudo recibir la segunda dosis a causa de la desorganización en el local .

“Mi mamá estaba yendo para la segunda dosis, pero en la cola había primera y segunda dosis, además de personas con enfermedades raras, todos en la misma cola. Debieron haberlo hecho por días y no todo el mismo día. Ha sido un caos’', dijo la usuaria en comunicación con este diario.

La mujer cuenta que ante falta de orientación, decidieron marcharse a su domicilio. “Dijeron que ya no hay vacunas, cerraron y la gente se aglomeró. Debieron haber orientado mejor y decir que ya no hagan más colas. A mi mamá la han programado de 11.00 a. m. a 12.00 p. m., hemos ido a las 8.30 a. m. y ni así hemos llegado. Ni siquiera hemos entrado porque no avanzaba”, agregó.

Ponce exigió respetar el orden del cronograma para evitar exponer a los adultos mayores a largas esperas en vano. “Si no, no va a valer la segunda dosis”, apuntó.

En conferencia de prensa, el ministro Óscar Ugarte explicó que las dosis se terminaron en el vacunatorio porque “muchas personas han llegado, pese a no estar citadas o recién le iba a tocar esta semana y ha generado una demanda excesiva”. En tal sentido, invocó a la población a acudir los días que le corresponde y de preferencia en la hora que se le indica.

El caso de la señora Ponce no fue el único. A través de Twitter, la usuaria Isabel Sánchez se quejó porque decenas de adultos mayores seguían esperando por varias horas en el mismo vacunatorio de La Videna para ser inoculados.

Joven se quejó porque aseguró que luego de siete horas de espera aún no recibía la vacuna. Foto: Twitter @IsaSanchezCh

Según la joven, había personas que estaban esperando desde las 9.00 y pese a que ya iban a ser las 4.00 p. m., hora en la que cierran los vacunatorios, todavía no eran atendidos.