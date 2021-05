Minsa denunciará a quienes intenten vacunarse con documentos falsos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las personas que intenten acceder a la vacunación contra la COVID-19 con documentación falsa serán denunciadas ante las autoridades.

A través de un comunicado, la institución detalló que algunos ciudadanos intentaron sorprender a las brigadas médicas con certificados falsos de enfermedades raras, con el fin de poder ser inoculados.

El sector Salud resaltó que se han adquirido dosis suficientes para todos y que se continuarán aplicando según lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

Por otra parte, exhortó a la población a respetar la fecha y hora que se le ha asignado para su cita. De acuerdo a la primera ministra, Violeta Bermúdez, es recomendable asistir 15 minutos antes, pero no cinco o tres horas antes, para evitar aglomeraciones.

De igual forma, si se va luego del horario por algún motivo, agregó la funcionaria pública, serán vacunados, ya que quienes cuenten con una cita tienen una dosis reservada.

Denuncia de suplantación

El último 23 de mayo, Gloria Petrovich fue a recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Callao; sin embargo, en su cita le informaron que ya la habían inmunizado el 24 de abril en Surco.

“Le digo que no puede ser, que yo no me he vacunado. Yo vivo en La Punta, qué me voy a ir hasta Santiago de Surco a vacunarme”, indicó en el programa Mujeres al Mando.

¿Cómo saber cuándo me toca la vacuna?

Si aún no conoces la fecha exacta en la que te tocará recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ingresa en el siguiente ENLACE. Una vez que te encuentres en la página, sigue estos pasos: