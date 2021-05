Los escolares de 18 escuelas que recibieron tabletas en la región Arequipa para llevar sus clases a distancia, no pueden usar estos equipos. La Contraloría en su informe de control N° 10433-2021, detectó que 6 colegios de Condesuyos, 5 de La Unión, 6 de Arequipa y 1 de Castilla, tienen estos inconvenientes. No recibieron los cargadores solares (1 escuela), no cuentan con plan de datos (1), los escolares no cuentan con energía eléctrica (4), no tienen chip (11) o no tienen internet (1).

El grave hallazgo se dio a pocos días de que el gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, sea interpelado por el Consejo Regional. Sánchez aseguró que su entidad no tiene responsabilidad de estos problemas y que es el mismo Ministerio de Educación la entidad que debe atender esta dificultad junto al proveedor de los equipos.

Sánchez adujo que comunicará estos inconvenientes al ministro Ricardo Cuenca, para que se tomen acciones. Ante la falta de cargadores solares y de chips sostuvo que son los directores los que deben ponerles al tanto por informes sobre cómo recepcionaron los equipos. De las 11 040 tabletas, 10 346 tiene cargadores solares y 5704 planes de datos.

“Debieron venir con chips las tabletas. El ministerio contrata a un proveedor para distribuirlas. La entregan al director que firma la pecosa”, sostuvo. El único plan de contingencia para estos casos, sostuvo, que estos 18 colegios inicien la semipresencialidad.

El funcionario aseguró que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) aún tiene la intención de adquirir tabletas. Acotó que para junio llegarían otros 11 mil equipos más para repartirlos entre los alumnos sin ningún tipo de conectividad.

El informe de Contraloría además detalla que en 11 colegios estos instrumentos están fallando.

Por ejemplo en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre y La Cano de la Joya, 7 y 2 tabletas presentan desperfectos.v

Supervisión de colegios

Las Ugel Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya, iniciarán en junio la supervisión de los colegios privados. La primera cuenta con 240 instituciones, la segunda con 240 y la última con 90. Todas estas tiene hasta el 31 de mayo para presentar 15 documentos como reglamento, matrículas, entre otros.