Vega: 11.711 detenidos por infringir normas el último fin de semana

El ministro de Justicia, Eduardo Vega, anunció que más de 11.711 fueron intervenidas durante el 22 y 23 de mayo por infringir las normas de bioseguridad contra el coronavirus.

“El último fin de semana, el 22 y 23 de mayo, se ha intervenido a un total de 11.711 personas a nivel nacional, en el marco de los operativos realizados por la policía nacional″, expresó durante la conferencia de la PCM sobre las medidas frente a la pandemia.

En esa línea, aseguró que la PNP impuso más de 340.000 multas por no respetar las disposiciones del Gobierno.

“Durante el presente año la policía ha aplicado 348.427 multas a quienes cometieron infracciones como transitar por la calle en horario no permitido y sin pase laboral, circular sin pases laborales sin autorización, no usar mascarilla, no portar el DNI, así como no respetar el metro de distancia”.

Por otro lado, indicó que la Policía Nacional ejecutará un plan para brindar seguridad durante el debate presidencial que se realizará el próximo domingo 30 de mayo. Al respecto, el resguardo de dicha actividad estará a cargo de 4.000 efectivos policiales.

Cifras de la pandemia

A la fecha, según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de casos confirmados de coronavirus en Perú se incrementó a 1 925 289. Además, se confirmó la muerte de 68.053 personas, y 1 869 538 pacientes se recuperaron.

