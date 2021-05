Senamhi advierte que relámpagos en Lima podrían repetirse en 24 o 36 horas

Este lunes, relámpagos aparecieron en Lima y Callao, hecho que los ciudadanos registraron a través de las redes sociales. Ante esa situación, el Senamhi advierte que el fenómeno podría repetirse dentro de 24 o 36 horas.

Nelson Quispe, vocero de la entidad, sostuvo que la tormenta eléctrica que originó los relámpagos se ha desplazado hacia el suroeste, particularmente a Pisco. “Es un evento inusual, sobre todo en la zona costera, en otros lugares se observan, como en la zona amazónica o la sierra. Se ha estado desplazando hacia el suroeste”, indicó a América Noticias.

“Estos fenómenos, denominados Dana (depresión aislada de niveles alto), se registraron a más de 1.000 kilómetros de distancia. El Senamhi la ha nombrado Tania. Se trata de una humedad inestable, en su camino va dejando lluvias y descargas eléctricas”, acotó.

Asimismo, indicó que el fenómeno ya se disipó en Lima, pero en el sur hay algunas situaciones de truenos al norte de Ica. Además, agregó que mientras se registren estas danas ‘Tania’ a 1.500 kilómetros de distancia, frente a nuestras costas, se van a mantener los truenos.

“Entre las próximas 24 o 36 horas existe la probabilidad de que (el fenómeno) podría repetirse. Pero no hay que alarmarnos”, precisó.

No ir a zonas altas y evitar equipos eléctricos

Kelita Quispe, vocera del Senamhi, pide a la población tener cuidado con equipos eléctricos y también evitar las zonas altas.

“Esto no es usual y nos sorprende porque no son eventos comunes en la costa. ¿Cuáles son las previsiones? Primero, tratar de no ir a lugares que se encuentren en zonas altas, estas son zonas donde se puede decir que los rayos pueden llegar con facilidad”, comentó a Quispe a Latina.