Relámpagos en Lima: Senamhi pide no ir a zonas altas y evitar equipos eléctricos

Esta mañana, Lima y Callao amanecieron con relámpagos. Rápidamente, los ciudadanos comenzaron a registrar el fenómeno por medio de sus celulares y cámaras. Kelita Quispe, vocera del Senamhi, pide a la población tener cuidado con estos mismos equipos eléctricos y también evitar las zonas altas.

“Esto no es usual y nos sorprende porque no son eventos comunes en la Costa. ¿Cuáles son las previsiones? Primero tratar de no ir en lugares que se encuentren en zonas altas, estas son zonas donde se puede decir que los rayos pueden llegar con facilidad”, comentó a Quispe a Latina.

Asimismo, recomendó alejarse de los celulares, debido a que es peligroso y atraen al fenómeno. “Sabes que en Lima las viviendas no cuentan con pararrayos, que por ejemplo sí hay en la Sierra o en la Selva. Debemos tener mucho cuidado con eso, sobre todo con los lugares altos”, agregó.

En diálogo con América noticias, Nelson Quispe, director de Pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que este suceso se presenta de forma esporádica en la capital y que, desde la entidad, solo se pronosticaban lluvias y nubosidad para hoy.

De acuerdo con los especialistas, estos truenos y rayos se registran desde las 3.00 a. m. También indicaron que horas después se desató una fuerte lluvia.

“Nuestro clima no es de estas características; sin embargo, estas situaciones suelen presentarse con un periodo de retorno mucho mas allá de los 50 años. Es algo raro para la población ver este tipo de eventos”, explicó Nelson Quispe.