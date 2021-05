Pueblo Libre: delincuente roba en vivienda y se lleva hasta el helado

Un delincuente ingresó a una vivienda ubicada en la calle Capirona del distrito de Pueblo Libre. El sujeto, quien permaneció aproximadamente 15 minutos en el interior de la casa se retiró con una bicicleta y un helado en mano. El hecho delictivo se originó a las 2.08 a. m.

“Ingresó por la casa de mi vecino. Es ahí donde se va hasta la sala para poder sacar la bicicleta, unas cuantas cosas más de valor, artefactos y como si fuera poco abre el refrigerador y se lleva el helado de mis hijas. Ahí nomás podemos darnos cuenta cuánto tiempo y paciencia ha tenido para realizar el robo, por falta de la seguridad. Además, en la cámara se ve como después de robar se va caminando empujando la bicicleta”, dijo Valentina García Espinoza a La República.

La propietaria del inmueble estaba descansado en el tercer piso de su vivienda junto a su esposo y dos hijas, cuando de pronto desciende hasta el primer piso de la casa para servirse un vaso de agua y se da cuenta que la puerta estaba abierta.

“Yo me doy cuenta cuando bajo a la cocina a prepararme algo y veo la puerta abierta. Salgo y me doy con la sorpresa” detalló.

Asimismo, los vecinos detallaron que no es la primera vez que suceden esos tipos de robo en la calle Capirona.

“Esta cuadra es tierra de nadie, no hay vigilancia, los carros los abren llevándoselos, nos malogran la chapa. Son varios robos, incluso se meten a las casas. No es justo que paguemos tanto dinero y no haya vigilancia, por favor ayúdennos” precisó una de las residentes quien fue víctima de los delincuentes hace unos meses.

Por consiguiente, la señora Valentina hizo un llamado a el alcalde de Pueblo Libre para que refuerce la seguridad en el distrito.

“Tenemos que unirnos todos, porque la policía no hace nada. Siento que pierdo mi tiempo, no sé qué está esperando la municipalidad, no hay ninguna vigilancia, ni patrullaje ni nada”, aseveró.