Postulantes a la UNALM exigen anulación de examen de admisión

Con información de Mary Luz Aranda / URPI - LR

Indignados se encuentran los postulantes a la Universidad Agraria La Molina, debido a la mala organización durante el examen virtual desarrollado el último domingo 23 de mayo. Sus denuncias exigiendo la reprogramación del examen y la anulación del mismo llegaron a través del WhatsApp La Republica.

Más de 3.000 postulantes se inscribieron para el examen presencial que se realizaría el 18 de abril. Sin embrago, por el tema sanitario, la casa de estudios eligió realizarlo de manera virtual. Este hecho provocó que el 9,9 % de los solicitantes se retiraran de la inscripción, mientras los que continuaron se lamentan no haberse ido.

“La mayoría aceptamos un examen virtual con el temor que pase lo mismo que San Marcos. Pero ellos prometieron que iban a estar monitoreando y estaría un profesor en cada sala de zoom para supervisar”, comentó la postulante Sarai Leandro.

Ellos denuncian una mala organización, ya que muchas de las reglas de la universidad para rendir el examen no se cumplieron.

“Estaba planeado la reunión de zoom a las 9.30 a.m. y no podíamos empezar el examen sin estar conectados, por el reglamento de la universidad. Sin embargo, me pude conectar hasta las 10.50 a.m. y luego de 10 minutos me sacaron del Zoom. Tampoco pude ingresar al examen porque la plataforma se quedó congelada y cerré para volver entrar y de nuevo ocurrió lo mismo. Me comuniqué por WhatsApp con los contactos que nos enviaron de la universidad y hasta ahora no me responden”, dijo Jerson Ccallocunto, otro de los solicitantes.

Además, manifestaron que hubo plagio al no funcionar el aplicativo, asegurando que fue por culpa de la universidad.

“Habían muchos con la cámara apagada y los supervisores no decían nada. Asimismo, debían decirnos en qué momento empezar el examen y estaban sus micros apagados. Pasaron cinco minutos y nos sacaron del Zoom. Fue un profesor por chat quien nos dijo que fuéramos resolviendo el examen, a pesar de que en el reglamento debíamos estar conectados al Zoom. Además, se congelaba la plataforma para responder las preguntas cuando teníamos un tiempo de dos horas para terminar”, mencionó una de las tantas afectadas.

Los postulantes llamaron y escribieron a los números telefónicos de la universidad por lo ocurrido, pero solo pocos obtuvieron alguna respuesta. Uno de los afectados grabó la llamada y lo difundió en redes sociales, en el audio se escucha al personal de la casa de estudios aceptar que fue un problema de los servidores y que les queda sustentar sus reclamos al correo institucional.

La Universidad Agraria La Molina publicó en sus redes un comunicado luego del examen de admisión, informando que el proceso se desarrolló sin ningún inconveniente. Sin embargo, líneas más adelante aceptan que hubo postulantes que tuvieron algunos problemas, a los cuales se le dio la facilidad de acceder al examen al mediodía. En dicha difusión, se pudo constatar la ola de reclamos de varias personas por lo sucedido.