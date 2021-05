Magdalena: trabajador municipal murió tras caer desde lo alto de palmera

Con información de Raúl Egúsquiza / URPI - LR

Un trabajador de la Municipalidad de Magdalena del Mar falleció luego de caer desde lo alto de una palmera en el conjunto habitacional Marbella. La Policía investiga cómo ocurrieron los hechos.

Armando Terrones Sancho, empleado de la Gerencia de Desarrollo y Gestión Sostenible, murió al promediar las 11.30 a. m. de este lunes 24 de mayo cuando realizaba mantenimiento a la palmera.

Socorro Santillán, vecina de la zona, aseguró que antes del trágico suceso vio cómo el hombre se estaba tambaleando en la parte alta del árbol, aparentemente con la intención de bajar. Poco después, se produjo la caída y la muerte fue casi instantánea.

Según la mujer, el trabajador no contaba con los implementos necesarios para realizar la labor . “El chico no estaba instruido, no había una supervisión, ha estado haciendo el trabajo que le han mandado con un arnés mal colocado, no tenía la línea de vida”, dijo a La República.

No obstante, la municipalidad negó que el trabajador haya estado desprotegido al momento de realizar sus labores . “Para el desarrollo de estas actividades se habían cumplido con todos los protocolos de seguridad y se encontraba provisto de todos los implementos que se requieren de manera obligatoria”, señaló la comuna a través de un comunicado.

Hasta el lugar llegaron familiares y amigos del fallecido, quienes exigieron ver el cadáver para corroborar si es que portaba los implementos de seguridad necesarios. Se supo que Terrones Sancho desde hace ocho años trabajaba como podador de árboles.