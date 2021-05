Enel: horario y distritos del corte de luz en Lima del 24 al 29 de mayo

Asentamiento Humano Señor de La Soledad mz. A, B, C A1, B1, Asentamiento Humano Cesar Vallejo mzs. A, B, C, C9, D, Asoc Santa Clara Mz C, D, Asoc De Viv Sr de Los Milagros sector El Caliche Mz D, av. Hanan Cuzco Mz E , Asoc de Viv Juan Valer Sandoval Mz B, Centro Poblado Rural El Caliche mz A.