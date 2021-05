SMP: repartidor de delivery es asaltado y herido con arma de fuego

Un repartidor de delivery sufrió un asalto y quedó herido de bala tras una emboscada preparada por una falsa cliente, en los alrededores del parque Valencia, en el distrito de San Martín de Porres.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el trabajador se encontró con la mujer en el punto acordado. Tras un breve diálogo, saca de su mochila el producto que debía entregar y, de pronto, ella se avalancha contra la mochila del repartidor.

Segundos después, mientras se resistía al robo, un auto se detiene a unos metros. De este mismo vehículo sale un hombre y dispara a quemarropa contra el repartidor para luego huir junto a la mujer que resultó ser su cómplice.

Los vecinos de los alrededores del parque Venecia, cansados de ver el incremento delictivo en sus calles, se han organizado para alertarse entre ellos. “Lo que más ocurre acá son los asaltos de motos lineales, mototaxis e incluso autos que pasan y son desconocidos acá. Nos hemos organizado y tenemos una alarma que tocamos cuando entra un vehículo extraño, para de alguna manera disuadir a los delincuentes y que no sigan ocurriendo los asaltos”, declaró uno de ellos para América TV.

No obstante, pese a estos esfuerzos, señalan que no resulta suficiente si las autoridades no los apoyan. “Igual, se sabe que a veces vienen con arma y más allá no podemos llegar”, añade.

Otra vecina dio cuenta sobre la poca presencia del serenazgo en la zona. “No vienen. Ellos vienen cuando quieren, dan una vuelta un rato y de ahí se van. Los llamamos y no nos atienden. Estamos prácticamente olvidados”.

De acuerdo a los ciudadanos de este barrio, antes denunciaban estos delitos en la Comisaría de Ingunza, cerca al parque Venecia, pero desde hace un tiempo les cambiaron la jurisdicción a la Comisaría de Sol de Oro, que se ubica lejos de donde viven.