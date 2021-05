SJM: asaltantes roban a mujer de 75 años y le provocan fractura en el brazo

El sábado 22 de mayo, una mujer de 75 años fue asaltada cerca de su domicilio, en San Juan de Miraflores, por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Tras un forcejeo, la agraviada cayó violentamente al suelo y sufrió la fractura de uno de sus brazos.

“Me han roto el distal. Me tienen que hacer una operación y no cuento (con dinero) para eso. Aparte, se han llevado 3.000 soles con los cuales yo vivo. O sea, me han dejado en la miseria”, declaró para América la señora Lucinda, quien prefirió no dar su nombre completo.

Doña Lucinda acababa de retirar 1.500 soles de una agencia del Banco de Crédito, y 1.500 más del Banco Continental. Fue entonces que, al aproximarse a su hogar llegaron los delincuentes y cometieron el asalto. Antes de irse, el hermano de la víctima había intentado intervenir, pero estos le apuntaron con un arma de fuego.

“Está con el brazo todo destrozado. Le aventaron, y en el aventón le reventaron el cúbito y el radio”, declaró el señor.

La señora Lucinda tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital María Auxiliadora. Lamentablemente, no es la primera vez que la delincuencia se ensaña con ella. “Tres veces me han robado el celular, y lo último ha sido lo más dramático, con pistola”, añadió.

Asimismo, pidió más seguridad en esta zona del distrito en la que, según ella, faltan más unidades del Serenazgo. “No pasa ninguna. Acá se está haciendo lo que les da la gana”, expresó, al enfatizar la calle ha sido tomada por los este tipo de delincuentes.

El dinero que le arrebataron correspondía a lo que sus familiares le enviaban para sus gastos del mes. Ella espera que los videos captados por las cámaras de seguridad del distrito sean de utilidad para que la policía logre capturar a los hampones.