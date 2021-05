Duras palabras del decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez sobre la catástrofe sanitaria que atraviesa la región mistiana. No solo hay una indiferencia de las autoridades y población frente a la pandemia. Eso llevó al colapso sanitario de hospitales. Sin embargo, el directivo considera que la mayor responsabilidad está en los gobernantes. Su desidia permite el relajamiento de la gente. Añade que es momento de dictar nuevas restricciones, pues son horas negras e impredecibles para muchas familias de Arequipa.

¿Cómo toma las declaraciones del gobernador Elmer Cáceres Llica. Dijo que Arequipa estaba conteniendo la pandemia?

Eso refleja la realidad de nuestras autoridades. En la práctica, para ellos no existe la pandemia. Hay antecedentes. Cuando Chivay estaba en alerta extrema, estaban haciendo inauguraciones, desfiles, concentraciones de gente. Su discurso es divergente de la realidad. Las declaraciones de la doctora Alida Huamán (jefa de Emergencia del Honorio Delgado) son las que reflejan realmente la situación caótica, de un colapso sanitario. Arequipa tiene a la vez una pandemia de autoridades que nunca debieron estar en los cargos.

¿Las autoridades municipales tampoco cumplen su rol de fiscalización?

Vemos que no quieren hacerse problemas con la población. El ciudadano sin fiscalización, incumple. Estamos en un libertinaje. Es la indiferencia pandémica, a nivel de la personas y autoridades.

Pero las autoridades también fueron críticas con la última cuarentena.

Las autoridades no quieren hacerse problemas, porque tal vez en un futuro quieran postular a algo. Necesitamos autoridades que no teman tomar el toro por las astas y sacrifiquen su futuro político, pero en función de las necesidades de salud de la población.

¿Es un tema de indiferencia o la sociedad está desinformada del momento crítico?

Hay varios factores. Vemos que en algunos países se reporta lo mismo (indiferencia pandémica), pero las autoridades tienen un discurso más consciente y unificado. En segundo lugar, hay comunicaciones que desorientan. Leí con mucha sorpresa y dolor, que el expresidente del Comando Covid (Percy Miranda) indica el uso de la ivermectina, cuando la OMS y los estudios basados en evidencia dicen que no sirve. La gente puede volver a caer en su uso. Es gravísimo.

¿Ud. esperaba que la PCM dictara el miércoles alguna medida especial para Arequipa?

Ya salió en la página Open Covid que la única región en rojo (riesgo extremo) es Arequipa. Ante eso yo esperaba que se dicten medidas de alerta extrema o incluso que el JNE cambie la sede del debate presidencial. Ayer me comentaban que no hay tiempo para modificar el lugar. Qué vergüenza, en Chota lo han realizado con poco tiempo y salió con todo el respeto que se merece. Es ridículo que digan que no puede trasladarse de lugar por las coordinaciones realizadas.

¿Bastaría con la inmovilización que se está pidiendo para el día del debate?

El problema de la pandemia no es de un día, para mañana ya se convocan marchas y contramarchas, mítines, eso va a incrementar el riesgo de contagio. Desde hoy ya está el riesgo. Cuando proponen eso, se demuestra las limitaciones de las autoridades. ¿Que son dos días de inmovilización? El problema es desde hoy.

¿Qué se necesitaría, una cuarentena focalizada, restricciones de horario, aforos?

Lo que corresponde a una región en alerta extrema, restricción de movimiento, disminución de aforo, cierre de algunos negocios, lamentablemente tenemos que hacerlo.

Pero parece que el gobierno central tampoco quiere tomar esa decisión.

Sí, porque al final es un costo político. El problema es que quien sufre es la población. Esa gente que quiere trabajar, no va a conseguir una cama UCI cuando lo requiera. Hay que reclamar a la conciencia ciudadana, pero también a las autoridades, que demuestren que tienen un poco de dignidad. Si no pueden manejar esta situación o tienen miedo, que se vayan, pero que no se escuden diciendo que no pasa nada acá en Arequipa.