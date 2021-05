Pobladores del Medio Piura protestarán por obra no ejecutada

Decenas de pobladores de diferentes sectores del Medio Piura llegarán mañana 24 de mayo al Gobierno Regional de Piura, con la finalidad de exigir el inmediato lanzamiento del proceso de licitación para la construcción de 16 kilómetros de carretera que unirá diferentes pueblos de Tambogrande y Sullana.

Según manifestó Blanca Granda de Romero, secretaria del Comité del Caserío Las Mercedes de Cieneguillo Sur, la obra valorizada en más de 18 millones de soles en un inicio fue tomada por la Autoridad para la reconstrucción con cambios, pero desde hace algunos meses fue transferida al Gobierno Regional de Piura para la ejecución; sin embargo, hasta el momento no hay ningún avance.

Por tal motivo, se pretende dialogar con las autoridades del Gore Piura y de esa manera tener una respuesta con respecto a la fecha de ejecución de la obra, ya que según refieren los manifestantes, la carretera se encuentra obsoleta, por lo que dificulta el libre tránsito hacia sus centros de labores.

“Queremos una respuesta y solución inmediata porque no es posible que la obra no tenga un proceso de licitación. El mal estado de la carretera nos afecta porque no podemos trasladarnos hacia nuestros centros de labores para la agricultura y ganadería”, expresó Blanca Granda.

Por su parte, Igilio Sernaqué, secretario general del comité de Cieneguillo Sur, manifestó que en caso no sean escuchados seguirán protestando, ya que son decenas de familias las afectadas.