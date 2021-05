El pasado 13 de mayo, una joven madre de familia fue secuestrada por dos sujetos a bordo de un falso taxi colectivo en la avenida Salaverry, en Jesús María, cuando buscaba dirigirse a su domicilio ubicado en el Cono Norte. Los delincuentes le robaron cuantiosas sumas de dinero.

“Me taparon la cara. Sentí miedo y terror. Tengo un hijo pequeño, y en lo primero en que pensé fue en mi hijo. Me dije que a estos tipos les doy lo que me pidan. Trataba de mantener la calma, les decía que les daría la clave de la tarjeta, pero que me dejen para ver a mi hijo”, declaró la víctima, Anita Campos Vicente, a Canal N.

“Entre las 6 y las 7 de la noche, que es la hora en que yo salgo de trabajar, abordé un taxi colectivo en la avenida Salaverry. Había dos sujetos que no levantaron sospechas en mí porque tenían porte militar”, contó.

Sin embargo, según cuenta, tras avanzar una parte del trayecto, los sujetos sacaron armas de fuego y la retuvieron en el auto, en donde sufrió amenazas y agresiones físicas y sexuales.

“Como mujer y como madre también te afecta mucho psicológicamente el hecho de que no solo te roban, sino que abusan sexualmente de una mujer. El hombre me amenazaba con violarme si no le daba la clave de la tarjeta”, añadió

A través de ese robo de sus tarjetas y documentos, los asaltantes no solo la despojaron de sus ahorros, sino que también realizaron operaciones bancarias con sus tarjetas de crédito que le dejaron deudas de más de 14.000 soles.

De acuerdo a las entidades bancarias, fueron siete los movimientos inusuales que se realizaron el mismo 13 de mayo, tanto en su tarjeta de débito como en la de crédito. Por lo pronto el banco atendió su reclamo y se encuentra investigando los movimientos para tratar de llegar a una solución con respecto a las deudas.

Por otro lado, según cuenta Anita Campos, esta no fue la primera vez que sufrió un atentado de esta clase: “Casi en la misma modalidad, hace diez años sufrí el mismo delito. Aquí, si una mujer esta sola, queda en peligro de que le pase esto”.