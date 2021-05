Un total de 6.804 adultos mayores de 65 años recibieron la vacuna contra el nuevo coronavirus en tres días en el Campo de Marte, informó la Diris Lima Centro.

El centro de inmunización atiende bajo la modalidad Vacuna Tayta y se logró atender a 2.508 personas el viernes 21 de mayo; a 2.496 el sábado 22 de mayo; y a 1.300 hasta el mediodía de este domingo 23. Todos recibieron una dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer.

De acuerdo la Diris Lima Centro, el avance se debe a la implementación de la nueva estrategia de vacunación: Vacuna Tayta. Esto permite que al adulto mayor se le supervise el registro de datos y la verificación del consentimiento informado, y se le brinde la evaluación médica, la aplicación de la vacuna y el monitoreo médico desde su asiento.

Según Marco Cárdenas Rosas, director general de la institución, esto hace que el tiempo de atención del cuerpo médico sea más óptimo.

“Permite que sea más rápido el procedimiento, mediante una observación directa a los ciudadanos que reciben la vacuna. De esa manera, el médico acude a realizar las preguntas de rigor, por ejemplo, si en los últimos días ha tenido fiebre o si hay algún familiar con la COVID-19 o comorbilidad; y luego se procede a aplicar la vacuna, uno a uno”, indicó a través de un comunicado.

La entidad agregó que la forma de atención ya obtuvo un impacto favorable en las personas mayores que cuentan con problemas de movilidad. Ese es el caso de Vicentina Segovia, de 73 años.

“Estoy muy contenta porque me he sentido más cómoda sin tener que trasladarme. Fue en mi silla, no tuve que hacer mucha cola. La atención es muy buena y rápida, veo que todo está en orden”, relató la señora.

Rosas pidió a la ciudadanía no acudir antes de la fecha indicada del cronograma de vacunación, especialmente para recibir la segunda dosis. “Para la segunda dosis debe haber un mínimo de 21 días de distancia con la primera dosis. Pero ocurre, por ejemplo, que señores y señoras llegan el día 19 o 20, y no se les puede vacunar porque el protocolo internacional indica esperar 21 días como mínimo”, aclaró.