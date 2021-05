Hombre de 54 años, sin DNI desde que nació, pide que Reniec atienda su caso

Un hombre identificado como Benjamín Chávez Laura, de 54 años, no cuenta con Documento Nacional de Identidad desde que nació y todo se debería a constantes procedimientos denegados por parte de la Reniec. Esta situación lo ha privado de gozar de sus derechos y beneficios como ciudadano, como por ejemplo el no poder acceder a un seguro de salud.

“Le dijeron que debía llevar dos testigos para que verifiquen su domicilio pero solo llegó uno y le rechazaron por eso. Luego le dijeron que los nombres de sus padres estaban mal escrito en su partida de nacimiento. Ahora le han dicho que tiene que entrar a juicio para que tenga su DNI”, contó su hermano, Hamilton Chávez, a través del WhatsApp de La República.

El error al que hace referencia es porque, en su partida de nacimiento, el nombre de su padre está como Jorge Chávez Laura, cuando en realidad debería ser Jorge Chávez Jara. Por ese motivo la Reniec no accedió a registrar a Benjamín como ciudadano peruano, pese a que siempre ha vivido de la misma dirección en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

“Él no tiene seguro de salud. Hace poco le robaron y por defender a un amigo le rompieron la rodilla y no querían atenderlo en el hospital, no quedó otra que llevarlo a un particular porque nadie se quería comprometer porque no tenía documentos. Un doctor se apiadó pero tuvimos que hacer pollada para pagar la operación. No pudo ni denunciar al que le hizo eso a mi hermano. Todo por la burocracia de la Reniec”, señaló su familiar.

Aquella vez, hace tres meses, aproximadamente, fue la última ocasión en la que intentaron tramitar el documento de identidad sin éxito alguno.

Ahora su familia teme que Benjamín, quien se dedica a trabajar como obrero de construcción, no pueda recibir la vacuna contra la COVID-19 por no estar debidamente identificado. Ellos piden a la Reniec que se les reconozca el derecho luego de tanto tiempo.

“Prácticamente no tiene beneficios, no ha recibido bonos, no puede registrarse en el SIS, ahora se viene la vejez y no le van a reconocer ninguna pensión. Esperemos que el director de la Reniec tome cartas en el asunto”, expresó su hermano.

Este diario se contactó con la Reniec a fin de esclarecer la situación del señor Benjamín Chávez Laura de 54 años. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta. Se espera que la entidad mencionada pueda pronunciarse y solucionar el problema.