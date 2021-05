Chimbote: instalarán vacuna car para inmunizar a adultos mayores

Los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de la provincia del Santa, en la región Áncash, aprobaron la implementación del vacuna car en Chimbote con la finalidad de facilitar y agilizar la vacunación de los adultos mayores contra la COVID-19.

“Cuando empezó el proceso de vacunación de las personas de 80 años no ha sido muy complicado porque no había mucha población. Con la vacunación a los adultos mayores de 70 años se agudizó el procedimiento y ha habido cosas por corregir. Con el vacuna car queremos darle más seguridad a la población y no exponer su integridad, porque muchos de ellos no pueden movilizarse y ahora serán vacunados en un auto”, explicó Roberto Briceño Franco alcalde del Santa.

Asimismo, precisó que con esta estrategia se podrá inmunizar con mayor facilidad a los siguientes grupos etarios, por ejemplo, a los de 60 o 50 años, que llegarán después. Esta etapa será más masiva y requerirá aumentar los puntos de vacunación.

Consulta AQUÍ hora, fecha y lugar de vacunación

Ingresa a la plataforma pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad.

Hacer clic en consultar.

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada.

En caso todavía no tengan una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote si te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

LINK de Pongo el Hombro