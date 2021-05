Tacna: Familia Amaro busca a su hijo hace 29 años

Armando Amaro Cóndor tenía 24 años cuando fue secuestrado, torturado y ejecutado junto a ocho compañeros y un docente universitario de la Cantuta el 18 de julio de 1992 en Lima, por el grupo paramilitar Colina, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Después de 29 años, su familia aún espera el hallazgo de sus restos y cerrar la herida que dejó su trágica muerte.

La hermana de Armando, María Amaro Cóndor, tenía 20 años cuando él desapareció. Ella recuerda que su hermano estaba a seis meses de concluir sus estudios de Electrónica y vivía en el internado de la universidad Enrique Guzmán y Valle por los pocos recursos que tenía su familia para costear sus pasajes diarios.

“Nosotros vivíamos en La Victoria y La Cantuta (como se conoce la sede de la universidad) estaba en Chosica. Éramos una familia humilde, con ocho hijos, no había dinero para enviarlo a diario a la universidad y tampoco había movilidad que hiciera esa distancia, así que se decidió que él viviría internado”, relató su hermana.

El 08 de julio de 1993, un año después de la desaparición de Armando y sus compañeros, se hallaron restos de cinco estudiantes en las fosas de Cieneguilla. María contó que de su hermano solo se encontraron las llaves de su casa y casillero de la universidad. Ella recuerda con dolor que durante un año su madre, Raida Cóndor Saez (77), esperó cada noche que su hermano llegara a casa, que usara sus llaves.

“Nosotros sufrimos mucho durante ese año. El Gobierno decía que mi hermano se había ido con una mujer o que éramos terroristas. Mi madre nunca descansó en contar su verdad y solo cuando se probaron las llaves halladas en nuestra casa, nos creyeron. Fue muy doloroso pero empezó una nueva etapa, la de buscar justicia.”, recordó la hermana.

No olvidan

Para la familia Amaro, la postulación a la presidencia de Keiko Fujimori y la supervivencia del Fujimorismo en la política peruana, es un golpe que cada cinco años enfrentan. “Nosotros vivimos los dos gobiernos de Fujimori, nosotros sabemos lo que es que te quieran callar, que te quiten lo que amas, la injusticia, que te ignoren. Por eso no podemos quedarnos callados, seguiremos diciendo Fujimori nunca más” enfatizó María Amaro.

Tampoco le extraña que hoy se califique de comunistas, rojos o terroristas, a quienes no comulguen con votar por un candidato de la derecha. Esa palabras le recuerdan la época en que buscaban justicia para su hermano y el Gobierno desprestigiaba a los deudos con calificativos similares. Aclaró también que ella no apoya ni simpatiza con el candidato Pedro Castillo de Perú Libre.

“Aquí no hay un afán político. Aquí queremos decir la verdad, lo que ocurrió. No pueden mentirles a las nuevas generaciones y decir que por ejemplo las esterilizaciones forzadas (ocurridas en el régimen de Fujimori) eran métodos de planificación familiar. No pueden disfrazar el abuso y los crímenes de un Gobierno para limpiar la imagen de una candidata. Eso nos indigna”, sentenció.

María participará hoy a las 15 horas de la movilización “Fujimori Nunca más”, que se iniciará en la Plaza Zela de Tacna. Cada marcha a la que asiste es un esfuerzo suyo para que la historia de Armando no se olvide. Su muerte es una herida que no cerrará hasta que podamos tener sus restos y enterrarlo”.

Organizan movilización contra Fujimori

En Tacna, después de la primera vuelta electoral, se han tenido hasta tres movilizaciones en contra de Alberto y Keiko Fujimori. Hoy la marcha a la que asistirá la hermana de Armando Amaro, es convocada por el Frente de Tacna Fujimori Nunca Más. Se han convocado también a organizaciones de mujeres, sindicatos, obreros y sociedad civil en general.

El pasado fin de semana se realizó una marcha en contra del comunismo, por parte de un frente a favor de la democracia conformado por jóvenes.