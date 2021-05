Con la finalidad de exigir al presidente de la República Francisco Sagasti y a las autoridades del Ministerio de Salud, el envío de vacunas contra el coronavirus para inmunizar a los adultos mayores de Máncora, provincia de Talara, región Piura, el alcalde José Alexander Ramírez Granda y representantes de la sociedad civil realizaron una protesta en el frontis del centro de salud.

Ramírez Granda se mostró indignado con las autoridades del Gobierno Central porque no han priorizado a Máncora en la vacunación de los adultos mayores y el resto de la población a pesar de ser un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional, tal como Cuzco, donde dijo que, sí fue priorizado y ya van por la segunda dosis.

Incluso, el burgomaestre precisó que los pobladores que habitan en lugares más cercanos a Máncora como los distritos de Pariñas y Canoas de Punta Sal en la región fronteriza de Tumbes, ya van con la segunda dosis.

Informó que se requiere 668 vacunas para los adultos mayores, de los cuales 122 corresponde a adultos mayores de 80 años. Precisó que está cursando a la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Salud y Congreso de la República, cartas para que los atiendan y envíen las vacunas para el grupo erario mencionado, para el Serenazgo y personal de limpieza pública, tal como corresponde de acuerdo a las normas sanitarias.

“Nos sentimos marginados y abandonados. Solo pedimos las vacunas de acuerdo a las disposiciones sanitarias. No pedimos más y solo espero que nos atiendan”, indicó en la protesta que se realizó el último viernes 21 de mayo del 2021.

Por su parte, el poblador Santos Ramírez Valladares, quien tiene 80 años, llega todos los días al centro de salud a consultar sobre las vacunas, pero no obtiene respuesta. Por ello, dijo sentirse marginado y abandonado por el Estado. “Somos un destino turístico, famoso a nivel nacional e internacional y no es posible que no nos atiendan. Queremos nos envíen las vacunas”, precisó.

Asimismo, Carlos Ugarte, ciudadano que también tiene 80 años, se siente indignado por el abandono por parte del Estado. Dijo que Máncora también pertenece al Perú y, por lo tanto, requieren de las vacunas lo más antes posible. “Nosotros no queremos morir y por ello el gobierno debe de preocuparse por enviar las vacunas”, reiteró.

Finalmente, la primera autoridad edil de Máncora, informó que la sociedad civil organizada no descarta en radicalizar la protesta para exigir la llegada de las vacunas al distrito talareño.