Médicos de Arequipa: lo peor está por venir y se necesita una cuarentena

Se viene lo peor. Comienza a faltar el oxígeno. Ningún paciente más puede colocarse cánulas de alto flujo en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE) de EsSalud. Este establecimiento tiene 60 internados con este aparato consumiendo oxígeno en altas cantidades. “Es como si le diéramos a 300 camas”, explica el gerente de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, Edilberto Salazar. Aumentar uno más le quita presión a otros 5 y estarían en riesgo de muerte.

El déficit también lo sufre el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. Suspenderá la entrega gratuita de 15 balones diarios. Todo la producción lo destinarán a los pacientes de Triaje. En esta área consumen 100 cilindros. Los infectados llegan en avalancha: 60 a 70 por jornada. “Avizoro una catástrofe inmensa si es que no tomamos las medidas”, declaró Gustavo Tohalino, director médico del Honorio Delgado.

Si los casos siguen en subida, se acabaría la oferta hospitalaria. “No queremos cerrar las puertas del hospital”, advirtió. Tohalino refirió que este ascenso no se detendría hasta el 15 de junio: tres semanas más de muerte y contagios. Salazar sostiene lo mismo. Calcula 2 a 3 semanas “bastantes fuertes” de tragedia.

El funcionario de EsSalud calificó la situación de “supercrítica”. Las 230 camas del CASE están llenas. Las 200 de Cerro Juli también. Los establecimientos Yanahuara (10) y Edmundo Escomel (15) copados. “Si no hay una cuarentena esto va a rebasar. No vamos a tener la capacidad y más gente va a morir”, indicó. Salazar solicitará una cuarentena de 15 días al gobierno. Pidió a las autoridades “ponerse las pilas” y tomar acciones porque se vendría una ola mayor de muertes. “No se por qué no se ha informado al nivel central. Esto es peor que la primera ola”, sostuvo.

Medidas de emergencia

EsSalud hoy enviaría a 50 pacientes de Triaje del CASE al centro de aislamiento de Cerro Juli. En este ambiente se piensa albergar a 100 infectados. Aún faltan culminar trabajos de adecuación. Brigadas de médicos y especialistas del hospital Perú atenderán en Cerro Juli por 15 día. Esto hasta que se contrate a personal CAS. Lo abastecerán dos nuevas plantas de oxígeno. Salazar advirtió que Cerro Juli podría llenarse en dos o tres días. Mientras que el Honorio enviará pacientes de Triaje al primer piso. Ahí había internados crónicos COVID-19. Subirán al quinto piso.

El gerente de EsSalud advirtió la falta de un líder en la región, la falta de diálogo en el Comando COVID-19. Para él, con el general EP Edward Gratelly se coordinaba mejor.

Culpa ciudadana

En la narrativa de las autoridades regionales la culpa la tienen los ciudadanos. El jefe del Comando COVID, general Víctor Zanabria Angulo afirmó categórico: “hubo mucha irresponsabilidad, pagamos las consecuencias del Día de la Madre. Cada fin de semana se intervienen más de 150 reuniones sociales”, dijo el alto mando policial. La Policía interviene y también está agotada de soportar la conducta intransigente de los beodos, señaló.

El comunicado de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) va en la misma línea. Acusan a un sector de la población de no tomar las medidas sanitarias: distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos, etc. La ciudadanía ha fallado pero también las autoridades para hacer cumplir la ley y protocolos. No hay coordinación entre ellos. El titular de Geresa, Cristhian Nova Palomino, no asiste a las reuniones del Comando COVID. Manda representantes, señalan algunas fuentes.

Hace dos semanas se sabía que este escenario se venía. Lo advirtió con cifras el Jefe de Epidemiología, Jorge Velarde (ver entrevista). No tomaron medidas.

Por eso el representante del Defensor del Pueblo, Angel Manrique Linares, solicitó una reunión de emergencia para reforzar el sistema sanitario y pedir la declaratoria de una cuarentena. Para atender la crisis sanitaria se necesita cambios en el presupuesto para contratar más personal, insumos, medicinas, ampliar los servicios de emergencia de los nosocomios y reforzar el primer nivel. Esto último significa permitir la atención de pacientes COVID-19 en postas y centros de salud hoy centralizados solo en la vacunación.

Para Manrique hay la sensación de haberse quedado con los brazos cruzados y de haber normalizado la muerte. Coincide con los médicos de ir a una cuarentena. ¿ Qué estamos esperando, qué hayan cien muertos diarios? La jornada de ayer dejó 27 decesos y 827 casos nuevos, un 13% de positividad.

Nova pide cuarentena de 15 días

El Gerente Regional de Salud, Cristhian Nova ha pedido una cuarentena de 15 días en Arequipa. La solicitud fue alcanzada al ministro de Salud, Oscar Ugarte. También se ha cursado cartas al presidente del Jurado de Elecciones y Premier de la República Violeta Bermúdez para que se decida la cancelación del debate presidencial programado el 30 de mayo. Las misivas fueron cursadas ayer en la tarde. Esperan respuestas.

El Colegio Médico de Arequipa exige la intervención del Ministerio de Salud, aunque algunas fuentes sostienen que el nivel central no hará nada. “Ya están de salida”.