Cercado de Lima: roban furgón con galones de aceite para autos

El pasado viernes 21 de mayo, en las intersecciones de los jirones Ancash y Huari, en el Cercado de Lima, dos sujetos se aproximaron hasta la ubicación mencionada y robaron el furgón de la familia Castillo, el cual llevaba en su interior galones de aceite para auto valorizado en 6.000 soles.

Lizzet Castillo, dueña del vehículo, relató cómo se registró el hecho durante el horario de inmovilidad total, y cuál fue el trayecto que utilizaron los sujetos que le arrebataron la herramienta con la que llevaba el sustento económico a su hogar.

“Estas personas empezaron a palanquear la puerta del furgón y a empujones lograron retirar el vehículo de la zona en la que estaba aparcada”, sostiene Castillo.

En la misma línea, la víctima relata que pudo acceder a diversas cámaras de vigilancia de vecinos y de la Municipalidad de Lima, en las que se divisa que el vehículo toma rutas con dirección hacia la Panamericana Sur. No obstante, luego de haber cruzado la avenida Ramiro Prialé, se perdió el rastro del camión.

“Se ve cómo toman ruta hacia la Panamericana, ya cuando llegan a la altura de la Ramiro Prialé, no se logra ver más”

Involucrados en hechos similares en la mira

La denunciante reveló que no habían recibido amenazas y tampoco percibió que la hayan seguido. Sin embargo, comenta que no descartaría como sospechosos a moradores de la zona, quienes anteriormente habrían estado involucrados en la modalidad de robo de autos.

“Hay sujetos de la zona que anteriormente han robado autos por acá. No los conozco plenamente, pero esta vez me tocó a mí, así que no creo que sea coincidencia” comentó.

El vehículo es un furgón color blanco marca Hyundai modelo H100, la matrícula es F1A-869. La entrevistada ya interpuso la denuncia correspondiente en la Dirove y están a la espera de mayor detalle sobre los implicados para dar con el paradero del furgón siniestrado.