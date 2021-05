“Al Comando COVID-19 le hemos estado diciendo que los casos estaban subiendo en Arequipa”

Hace unos días Jorge Velarde trató de subir a un bus de transporte en la Av. Salaverry. La unidad reventaba de gente. “Estaba así (hace un ademán con la mano) me dije que ahí ni loco subo porque me contagio”, sostuvo. El epidemiólogo asegura que son varios los factores para que haya explotado la pandemia en Arequipa.

¿Cómo explicar más muertes con menores contagios que la primera ola?

Para que haya esa letalidad la gente está llegando en muy mal estado al hospital. De tal manera que de 10 que entran 8 se mueren. Llegan mal, vienen a pasar un par de horas y se mueren.

¿Por qué puede suceder esto?

Una es la automedicación. Nosotros tradicionalmente nos automedicamos. Dos esa bendita automedicación con la ivermectina. Que hasta ahorita se viene utilizando y tres el uso indiscriminado de oxígeno. Ahora hay por todo lado. Se tratan con médico particular y le dicen póngale oxígeno. Llega a 70% de saturación y lo traen al hospital.

¿El oxígeno mal suministrado es perjudicial?

No es poner oxígeno y ya está. Entonces no necesitaríamos de balones, respiramos bastante oxígeno y se acabó. Hay que hacer un seguimiento clínico, un tratamiento médico, porque hay que ir viendo si se va complicando, si colocas antibióticos, etcétera. Cosa que no se puede hacer en casa. Lo que hay que hacer si hay síntomas es acudir al especialista. Sacar una tomografía y te dirá qué tienes que hacer. No sucede esto y llegan mal.

¿Las nuevas cepas qué impactos tienen?

Estoy 99% seguro que están en Arequipa. La brasileña es la más peligrosa, porque en informes científicos se señala que es altamente transmisible y letal. Porque rápidamente se hace grave. Por ejemplo, en la primera ola, aparecían los síntomas entre los 5 a 7 días en un pacientes. A partir del séptimo día podría ir a recuperación o se complicaba. Cuando se hacía grave el promedio de hospitalización era promedio de 20 días. Ahora la transmisión es más rápida. En 3 a 4 días aparecen los síntomas. Y como es más letal pasas rápido a un estado grave. Las cosas se han acelerado.

Ayer tuvimos 911 nuevos infectados. ¿Hacia dónde se dirige la pandemia?

Si no modificamos algunas conductas vamos a tener mayor escalada. En la primera ola hemos tenido el pico más alto con 45 muertes. Días atrás hubo 42. Tenemos más fallecidos.

Los médicos de los hospitales han sostenido que las muertes y contagios continuarán por dos semanas más.

Es probable. Otro problema que tenemos es el debate presidencial y que estamos a tiempo de arreglarlo. ¿Por que no se lo llevan a otro lado? Conocemos a nuestra gente, sale un dirigente y se arma una muchedumbre. ¿La Policía va a poder hacer algo? La solución no está en aumentar más camas UCI o de hospitalización. Las solución está en la población.

Hace semanas usted estaba advirtiendo del ascenso…

Hace rato al Comando COVID-19 le estuvimos diciendo está subiendo, está subiendo. Pero ahí hay un trabajo que tenemos que hacer en el sector Salud, las autoridades que toman las decisiones, la población. Todos estamos involucrados.

Algunos médicos estaban pidiendo cuarentena.

Es una posibilidad. ¿Por qué no ingresamos a una cuarentena de 15 días? Ahora la pregunta es si la población aceptará. ¿Nuestra autoridad, el Gobierno lo decretará? Mi posición es sanitaria.