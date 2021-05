Luis Daniel, el danzante que no se deja robar la esperanza por el síndrome de West

Con 23 años, Luis Daniel Fuertes Flores es un joven que no se deja amilanar por las adversidades. A los cinco meses de nacido le encontraron una pequeña mancha en el cerebro y el neurólogo lo diagnosticó con síndrome de West, una alteración cerebral epiléptica poco frecuente que afecta a bebés menores de un año de vida.

“Nos empezamos a dar cuenta de que tenía problemas en su desarrollo porque no iba a la par de otros bebés de su edad. Lloraba bastante y no sabíamos el motivo. Tenía convulsiones, pero no sabíamos lo que eran. Tras una resonancia magnética, el médico nos dijo su diagnóstico y que el tratamiento iba a ser largo. También me dijo que me metiera en la cabeza que mi hijo no iba a poder caminar ”, cuenta la señora Juanita Flores, mamá de Luis Daniel.

Sin embargo, la señora Juanita no se desmotivó por las palabras del médico. Por el contrario, lo tomó como un reto para sacar adelante a su hijo y que este pueda valerse por sí mismo conforme pasaran los años. Y así fue.

“Mi mamá tenía fe de que yo iba a salir adelante. Luchaba y nunca se rindió”, dice orgulloso Luis.

Luis Daniel y sus sueños

20 años después, Luis no solo camina, sino que también baila y ha decidido estudiar pedagogía en danza en la Escuela Superior Artística Privada Theodoro Valcárcel Caballero. Ingresar a un centro de estudios superior no ha sido nada fácil, pero lo está logrando. Actualmente vive con sus hermanas y sus padres.

“Me gusta enseñar, trasmitir mis conocimientos a quien sea. No importa raza, sexo, ni edad. Me importa que aprendan, que hereden lo bueno, no lo malo. Este fin es para que los chicos no se pierdan en el mundo del pandillerismo, alcoholismo, drogadicción”, expresa Luis Daniel sobre su vocación.

Además, el joven danzante motivado por su gusto por las artes decidió formar su propia institución folclórica cultural, a la cual bautizó con el nombre de Sayhua Andina. Y cuenta con dos sedes, en Zapallal y Ventanilla. Su objetivo es difundir las danzas, sobre todo de Ayacucho, ya que se identifica bastante con ese departamento.

Los retos de Luis Daniel

“La etapa escolar me costó al principio. A los maestros les costaba aceptarme tal cual soy, con mis habilidades y defectos. Un día uno me dijo ‘de la danza no vas a vivir, la danza no te va a dar de comer’. Yo me sentí muy mal. Sentí discriminación e indignación, por eso lo había dejado por un año, hasta que un día, en el 2017, volví con fuerza”, relata.

Pese a todos los obstáculos que Luis Daniel ha tenido que enfrentar en su vida junto con su familia, ahora él prefiere mirar hacia adelante e incentivar a otros jóvenes a cumplir con sus metas: “Sigan sus sueños, no se desanimen. Todo se puede en la vida”.

¿Qué es el síndrome de West?

El síndrome de West es una enfermedad en la que se presentan convulsiones en los bebés y niños pequeños. Ocurre de los 2 o 12 meses de nacido y alcanza su punto máximo entre los 4 y 8 meses de vida. Además, se presenta en uno de cada 2.000 bebés y niños, según el Ministerio de Salud del Perú.