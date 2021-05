La Libertad: 8.186 casos y 18 muertes de niños y adolescentes por COVID-19

El primer caso de COVID-19 detectado en La Libertad fue de una adolescente de 14 años de edad, quien regresó de un viaje de España.

A la fecha, ya van 107.871 infectados y 7.308 muertes, de las cuales 8.186 casos de coronavirus corresponden a niños y adolescentes. De esta data, un total de 18 menores de edad ha perdido la vida .

Así lo reveló a La República la jefa del área de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Ana María Burga, quien lamentó estas cifras y, sobretodo, el último deceso de una pequeña de solo un año de edad.

La muerte de la infante se dio el 20 de mayo. Este caso se sumó a los fallecimientos de dos menores de edad reportados en este año. El primero fue un niño de 8 años y el segundo, un adolescente.

Reporte de casos

En 2020 se registraron 1.977 casos de infantes de 0 a 9 años contagiados con COVID-19, de los cuales siete fallecieron. Asimismo, del grupo de 10 a 19 se reportó 4.067 infectados y 8 muertes.

En lo que va del año se alertó sobre 342 casos de 0 a 9 años de edad y dos perdieron la vida. Por otra parte, del grupo etario de 10 a 19 años se tiene data de 1.800 casos positivos y un deceso.

Extremar cuidados

Ante esta situación, Burga instó a las familias a continuar protegiéndose ante el virus bajo los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social, así como acudir a los centros de vacunación para inmunizar a los adultos mayores del hogar, para que así continúe la disminución en la letalidad de este grupo etario.

Por su parte, el decano de la base regional del Colegio Médico del Perú, Wilmar Gutierrez Portilla, indicó a este medio que los contagios en menores se han podido dar por contacto con gente infectada que vive en casa.