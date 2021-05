Fiorella Molinelli: “A partir de junio estaríamos entrando a la tercera ola”

Dentro de un mes podría producirse en el Perú una tercera ola de COVID-19, así lo advirtió Fiorella Molinelli tras revisar información reciente de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud.

La presidenta ejecutiva del seguro social recordó que a principios de octubre del año pasado anunciaron la llegada de la segunda ola al país , por lo que ahora han vuelto a revisar la data disponible tomando como referencia a los países europeos que ya experimentaron la tercera ola.

“Según los estudios que realizamos, a partir del mes de junio estaríamos entrando a la tercera ola y alcanzaríamos el pico en el mes de agosto. En EsSalud nos estamos preparando para hacerle frente”, dijo en una nota de prensa de la institución.

Molinelli Aristondo también se refirió al tema en entrevista con Canal N y aseguró que existen algunos factores que podrían acelerar la nueva oleada, como por ejemplo, el día de la segunda vuelta en la que se moviliza todo el país, las aglomeraciones en la campaña electoral y también la posible llegada de más variantes como la india, cuya presencia ya ha sido confirmada en Argentina y Brasil.

“Esta es una variante mucho más agresiva que la brasileña, que ya nos asusta bastante, y tenemos que seguir en estado de alerta permanente”, aseveró.

Para poder enfrentar la tercera ola, EsSalud anunció la entrega de 200 nuevos ventiladores mecánicos que se distribuirán en los hospitales del seguro social en todo el país. “La ventaja de estos ventiladores es que le permite al equipo que trabaja dentro de la unidad de cuidados intensivos reducir hasta en un 33% la estancia hospitalaria de un paciente porque lo que hace es autorregular el flujo de oxígeno, es como si el intensivista estuviera ahí”, detalló.

Asimismo, dijo que próximamente se distribuirán 500 cánulas de alto flujo que serán complementarias a las unidades de cuidados intensivos.