Una mujer golpea con desesperación un muro. Está cerca a la puerta de ingreso del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. Hace minutos le han informado del fallecimiento de su esposo. “Me quedé sola”, grita. Su pequeña hija trata de secarle las lágrimas del rostro.

Dentro del nosocomio las escenas son de llanto. Una familia se abraza, una manera de amortiguar el dolor que le provoca la pérdida de uno de los suyos.

“Estamos haciendo lo que podemos (…) El incremento de pacientes prácticamente nos está ganando”, confiesa Alida Huamán, jefa de Emergencia de este establecimiento para pacientes COVID-19.

No hay camas de alto flujo menos UCI. A diario son treinta solicitudes para entubar enfermos. Los médicos desistieron de elegir quien ingresa y quien no. Se sienten mal, admite Huamán. Se ha formado una junta médica para evaluar a quien salvan si hay una cama UCI. Hace 45 días había entre 3 a 4 decesos, en la actualidad hay 25 en promedio. Solo ayer fueron 42. Esta ola de fallecimientos no se detendría, según la jefe de Emergencia.

Triaje desbordado

Al mediodía de ayer 134 pacientes esperaban en Triaje una cama de hospitalización. El 50% en estado grave. El área de Triaje tiene 74 pacientes, no solo en camas, también en camillas y en sillas. Por eso se está usando como otro Triaje, el módulo temporal detrás del Honorio. Ahí tienen 60 infectados.

La mayoría tiene entre 70% a 90% de compromiso pulmonar. Requieren grandes cantidades de oxígeno para aferrarse a la vida. Huamán no descartó una ola de muertes en su área. Solo en las últimas horas fallecieron 8 en Triaje.

Por la emergencia se convocó a una reunión con el Comando Covid-19.

Se acordó la ampliación de la Emergencia del Honorio, la habilitación de más camas en el Centro Temporal de Atención de Cerro Juli y extremar medidas que eviten contagios. Sobre todo ahora que al Jurado Nacional de Elecciones se le ocurrió la peregrina idea de organizar este evento aduciendo que “habían bajas tasas de contagio”. La propuesta del alcalde provincial Omar Candia es declarar la inmovilización social desde el mediodía del sábado 29 de mayo. Eso evitará a las portátiles.

Admiten fracaso

Ante la masacre que soporta Arequipa por la pandemia, el presidente del Comando Covid-19 general PNP Víctor Zanabria Ángulo, sostuvo que “han fracasado todos” en sensibilizar a la población para que siga cumpliendo los protocolos de bioseguridad. “El comando Covid-19 no ha cambiado la cepa. Es una situación que se está dando porque la ciudadanía no entiende y se contagia por incumplir las normas sanitarias”.

Lo atribuyó a un “problema comunicacional” y que entre los responsables están los medios de comunicación. Aunque habría que preguntarle al jefe policial si desde su despacho planteó alguna estrategia comunicacional, si llamó a los representantes de los medios para consensuar un plan? Casi nunca responde cuando se le hace consultas de información.

En la cita, para variar, el gran ausente fue la cabeza del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Elmer Cáceres. Para Zanabria ese no es un problema. Dice que la autoridad no forma parte del Comando.

Sin embargo, el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, pidió un mayor liderazgo de las autoridades “Lo primero que necesitamos es que la autoridad política lidere la atención de la salud, estrictamente el gobernador regional. Cuando hay liderazgo se suman los hospitales, las redes, el gerente de salud, para resolver problemas”, indicó.

Manrique identificó que siguen los problemas de articulación entre el sector salud y el GRA. Falta presupuesto. “Hay un abandono de la autoridad política (…) En este momento no estamos para festejar nada. Arequipa está de duelo”, sentenció sobre las actividades del gobernador.

Alida Huamán participó de la reunión del Comando. “Lamentablemente muchas autoridades no son médicos. Es comprensible que tengan otro concepto de lo que está pasando”, indicó.

La proyección es que la situación agrave aún más en los próximos 15 días. Pidió ayuda al Ministerio de Salud tal como solicitó el Colegio de Médicos del Perú, con brigadas de especialistas. “Mi sugerencia es que tenemos que acudir a todos los recursos que tiene Arequipa. Siento que no están ganando la guerra”, declaró.

Vive en otro mundo

Pese a la dura realidad de Arequipa, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica tiene una increíble lectura de la crisis.

Según él, a diferencia de otras regiones en el país, aún está conteniendo la pandemia en Arequipa. Su análisis lo redujo a un problema de que en EsSalud hay más muertos y no en hospitales del Ministerio de Salud. Para que se informe, debería conversar con la jefe de Emergencia del hospital Honorio Delgado.

Siguió: “En los nosocomios de la seguridad social se produce el 80% de las muertes y en el Honorio Delgado Espinoza solo el 20%”. Para Alida Huamán, cuando se tiene un promedio de 28 a 30 muertos por día, definitivamente no se está conteniendo la pandemia.

Pero para Cáceres Llica, Arequipa no puede parar y le da pena que “hermanos y hermanas se mueran”, pero también le da pena que mucha gente no tenga cómo trabajar. Por eso, ayer durante una actividad de turismo, pidió al mundo que vengan a conocer a Arequipa y todas sus provincias para hacer turismo, prometió cumplimiento de protocolos.

Su única respuesta ante el cuestionamiento de qué estrategias asumirá ante esta segunda ola fue que se cumplan los protocolos sanitarios y no confiarse por ser jóvenes. “No hay camas UCI, están totalmente ocupadas. Podemos comprar más camas, pero mientras no haya responsabilidad de nuestra gente, no tiene sentido comprar más”, sostuvo.

Y en su postura de no aceptar críticas ni cuestionamientos, calificó como tontería el resultado de la investigación que hizo la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. El grupo concluyó que tanto Cáceres y sus funcionarios habrían incurrido en delitos por su mala gestión de la pandemia. “Más bien que lo investiguen a ese señor (en alusión a José Luis Ancalle coordinador de la comisión) Somos la gestión más limpia que puede existir”, refirió.

Problemas en vacunación

Y en lo peor de la pandemia, en varios puntos de vacunación se formaron varias colas, siendo un riesgo para los mayores de 70 años. Cientos de ellos de los distritos de Paucarpata, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero y Cercado, acudieron a los puntos de vacunación sin que se haya publicado el padrón y habilitación de lugar, hora y fecha de inmunización para los beneficiarios en la plataforma “Pongo el Hombro”.

En el colegio Héroes del Cenepa de Paucarpata, las colas sobrepasaban las dos cuadras. Muchos madrugaron también en el Palacio del Deporte y hubo filas en La Melgariana de Bustamante.

El representante de la Defensoría del Pueblo indicó que esta situación expuso a esta población a aglomeraciones y contagios. Pidió mayor coordinación. Recién pasadas las 10.00 horas estuvo habilitada la plataforma. A esas horas también las colas desparecieron.

Médicos piden cabeza de las autoridades

“Si no son capaces de tomar decisiones qué tengan la decencia de dejar sus cargos” fue el duro pronunciamiento del Colegio Médico de Arequipa sobre la crisis pandémica que atraviesa la región mistiana.

El gremio reiteró su rechazo a que el debate presidencial se realice en Arequipa y deploraron que el Jurado Nacional de Elecciones, como organizador, ignore deliberadamente la situación del colapso sanitario de la región. Pidieron que de manera urgente se asigne policías y militares en los hospitales Covid para salvaguardar la integridad del personal sanitario agredido por los familiares de los pacientes. Además hicieron hincapié en que la población ha caído en una indiferencia pandémica.

ENFOQUE

La curva todavía va a subir más

Yván Túpac

Director Escuela Ciencia de la Computación

Estamos entrando en una situación crítica y así lo indica el factor RT, que ahora está alto, el miércoles estuvo en 1.09, el viernes 14 de mayo pasado se situó en 1.14, un pico máximo en todo el año. A eso se suma la cantidad de nuevos casos por día respecto a la de altas. Estos son menores a los infectados.

En los dos últimos días hemos tenido valores de 800 a 850 nuevos casos y ahora de 900. Esas cifras han venido subiendo desde la semana pasada, antes eran 500. Estamos en alza.

Esto también se refleja en el número de casos activos (quienes padecen la enfermedad). En noviembre y diciembre del año pasado estuvo en nivel bajo, pero comenzó a subir en enero y en febrero llegó a un pico de 8 088 casos activos, de ahí disminuyó hasta marzo a menos de 5 mil, pero desde la segunda semana de abril se incrementó y ahora estamos en 9220. Aunque esta cifra aún no se compara a lo de 2020 cuando teníamos más de 30 mil casos activos, después del 15 de agosto. La forma en que se está comportando la curva ahora da a entender que todavía va a subir más y que no llegamos a la meseta.

Las cifras altas de muertos ya han venido precedidas de picos elevados de más de 25 víctimas por día. Siguiendo al Sinadef, tenemos una curva de fallecidos similar a la reportada por la Geresa, sobre el día miércoles 19 en que la gerencia reporta 30 muertos, Sinadef dice que hubo 32. Ya estamos cerca de la cantidad de fallecidos del año pasado y podría incrementarse más.

Reacciones

Ángel María Manrique

Defensor del Pueblo

“Hay un esfuerzo del sector Salud, pero necesitamos decisiones desde el gobierno regional para modificar presupuestos y atender la ampliación en el Honorio Delgado y Goyeneche; y contratación de personal”.

Víctor Zanabria Ángulo

Jefe del Comando COVID-19 Arequipa

“Nosotros informamos para que el ciudadano se sensibilice a través de los medios de comunicación y no hemos logrado en 450 días que aprendan a cumplir las restricciones sanitarias. Hemos fracasado todos”