Chimbote: consorcio chino ejecutará nuevo hospital El Progreso

Con una inversión que supera los 54 millones de soles, en Chimbote (región Áncash) se construirá el nuevo hospital El Progreso, el cual beneficiará a más de 84.000 personas.

El Programa Nacional de Infraestructura en Salud (Pronis), del Ministerio de Salud, anunció el otorgamiento de la buena pro a un consorcio chino para que ejecute el establecimiento de salud de nivel II-E en un plazo de 450 días calendario.

La obra de mejoramiento de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Progreso, o la edificación del nosocomio, fue adjudicada al Consorcio Salud Progreso, conformada por las empresas China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd. sucursal del Peru y China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd. sucursal del Perú.

Si bien la obra tenía un valor referencial inferior a los 50 millones de soles, el comité de selección entendió que la propuesta económica de los consorciados era razonable y se encontraba dentro de los límites.

Alcalde

Tras recibir la resolución, el burgomaestre provincial del Santa, Roberto Briceño, se mostró contento con la adjudicación. Así como los dirigentes del pueblo joven y los galenos del centro de salud.